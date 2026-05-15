Dự kiến, hơn 6,3 triệu tài xế trên 70 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định mới.

Kiểm tra nhận thức

Những người lái xe lớn tuổi có thể phải trải qua các bài kiểm tra nhận thức nhằm đánh giá khả năng duy trì sự độc lập và tham gia các hoạt động xã hội một cách an toàn.

Bộ trưởng Giao thông Địa phương, bà Lillian Greenwood MP cho biết đây là biện pháp cần thiết để “duy trì an toàn giao thông trên đường”.

Sắp tới các tài xế trên 70 tuổi có thể phải trải qua các bài kiểm tra thị lực và nhận thức định kỳ khi gia hạn bằng lái xe.

Kiểm tra thị lực

Hiện nay, Anh áp dụng cơ chế tự khai báo, đồng nghĩa người lái xe cao tuổi phải chủ động thông báo các vấn đề về thị lực có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện.

Tiến sĩ Peter Hampson, Giám đốc lâm sàng và chính sách tại Hiệp hội Bác sĩ đo thị lực Anh quốc (AOP), cho rằng việc bắt buộc kiểm tra thị lực với người trên 70 tuổi sẽ là “bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa an toàn giao thông đường bộ, giúp ngăn ngừa các tai nạn do suy giảm thị lực có thể tránh được”.

Độ tuổi áp dụng

Các bài kiểm tra bắt buộc dự kiến được áp dụng với tài xế trên 70 tuổi.

Giới chức Anh cũng cân nhắc khả năng mở rộng sang nhóm tuổi trẻ hơn trong bối cảnh số vụ tai nạn giao thông tại nước này vẫn ở mức cao.

Rod Dennis, phát ngôn viên về an toàn giao thông của câu lạc bộ RAC, cho biết: “Nước Anh có thể sở hữu những tuyến đường an toàn hàng đầu thế giới, nhưng trung bình mỗi ngày vẫn có 4 người thiệt mạng và 76 người bị thương nặng vì tai nạn giao thông”.

Tần suất kiểm tra

Các bài kiểm tra thị lực và nhận thức có thể được thực hiện định kỳ 3 năm/lần đối với người lái xe trên 70 tuổi.

Đề xuất này tương đồng với chu kỳ gia hạn bằng lái hiện nay, vốn cũng là thời điểm các tài xế cao tuổi tự khai báo tình trạng sức khỏe.

Hình thức kiểm tra

Chính phủ Anh đang cân nhắc sử dụng hệ thống kiểm tra thị lực hiện có của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), hoặc phát triển bài kiểm tra chuyên biệt dành riêng cho người lái xe nhằm đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn điều khiển phương tiện.

Tiến sĩ Shen Mason, giám đốc y khoa chuyên ngành nhãn khoa tại Practice Plus Group, cho rằng một số tài xế lớn tuổi có thể cảm thấy bị “nhắm tới” bởi quy định mới, nhưng thực tế điều này mang ý nghĩa tích cực hơn.

“Việc khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến tuổi tác, từ đó điều trị kịp thời để cải thiện và bảo vệ thị lực lâu dài”, ông nói.

Quản lý việc kiểm tra

Một trong những vấn đề đang được xem xét là đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các bài kiểm tra, bao gồm bác sĩ nhãn khoa, NHS hoặc các trung tâm đánh giá chuyên biệt.

Bản tham vấn nêu rõ: “Chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp kết quả kiểm tra trong thời hạn nhất định tại mỗi lần gia hạn giấy phép lái xe”.

Theo đề xuất, kết quả có thể do người sở hữu bằng lái, đơn vị thực hiện kiểm tra hoặc cả hai cùng cung cấp.

Ngoài ra, giới chức Anh cũng cân nhắc áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với các đơn vị kiểm tra trong việc báo cáo trực tiếp kết quả tới Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).

Kinh phí thực hiện

Các bài kiểm tra có thể được chi trả thông qua chương trình khám mắt miễn phí của NHS hoặc yêu cầu người lái xe tự thanh toán.

Một phương án khác là chia sẻ chi phí giữa Chính phủ Anh và người sở hữu bằng lái nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Theo The Sun

