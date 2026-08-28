8 tuổi đạt A ở 4 môn tương đương O-level

Theo AsiaOne, Theodore trở thành người trẻ nhất Singapore dự thi Vật lý và Sinh học ở trình độ O-level - kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ biến tại Singapore và một số nước thuộc hệ thống giáo dục Anh - và đạt điểm A ở cả hai môn. Kết quả được công bố ngày 18/8.

Trước đó, năm 2025, khi mới 6 tuổi 10 tháng, Theodore đạt A môn Hóa học và A* môn Toán thuần túy trong các kỳ thi IGCSE. IGCSE là chương trình chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế, thường được xem là tương đương GCSE/O-level trong hệ thống giáo dục Anh và một số nước.

Như vậy, ở tuổi 8, cậu bé đã đạt thành tích xuất sắc ở 4 môn tương đương trình độ O-level: Hóa học, Toán thuần túy, Vật lý và Sinh học.

Theodore hoàn thành những kỳ thi vốn dành cho học sinh lớn tuổi hơn khi mới 6-8 tuổi.

Với chị chị Crystal Tang, mẹ cậu bé, điểm số không phải điều quan trọng nhất.

"Điều quan trọng hơn là sau mỗi kỳ thi, con vẫn giữ được sự tò mò. Con không học chỉ để thi mà luôn muốn tìm hiểu thêm sau đó", chị chia sẻ với Lianhe Zaobao.

Dù sốt tới 39,4 độ C chỉ vài giờ trước kỳ thi Sinh học, Theodore Kwan vẫn quyết định bước vào phòng thi. Cậu bé sau đó đạt điểm A, cùng với một điểm A ở môn Vật lý. Ảnh: Instagram/Theodore Asher Kwan, Pexels/AsiaOne

7 tuổi đã ngồi học cùng sinh viên đại học

Khả năng học vượt tuổi của Theodore được NTU giới thiệu từ năm 2025, khi cậu bé mới 7 tuổi.

Khoảng 3 lần mỗi tuần, Theodore được bố hoặc mẹ đưa đến NTU dự các buổi giảng Hóa học cơ bản dành cho sinh viên đại học. Mỗi buổi kéo dài 1-2 giờ. Cậu mang theo máy tính bảng, tài liệu và chai nước, ngồi trong giảng đường cùng những sinh viên lớn hơn mình nhiều tuổi.

Theodore không phải sinh viên chính thức của NTU. Cậu không tham gia thực hành trong phòng thí nghiệm hay làm bài kiểm tra, mà chỉ đến lớp để tìm hiểu những kiến thức mình quan tâm.

Một trong những chủ đề Theodore yêu thích là lý thuyết orbital phân tử - lĩnh vực sử dụng cơ học lượng tử để giải thích hành vi của các electron.

Cơ hội này đến từ Tiến sĩ Sumod Pullarkat, giảng viên cao cấp tại NTU. Biết Theodore đặc biệt yêu thích Hóa học, ông mời cậu tham dự các buổi giảng dành cho sinh viên năm nhất.

“Tôi nghĩ việc tham dự các buổi giảng với tư cách khách mời sẽ giúp Theodore khám phá sâu hơn niềm yêu thích Hóa học”, Tiến sĩ Pullarkat nói.

Theo ông, không phải chịu áp lực thi cử hay đánh giá giúp Theodore tự do tìm hiểu những kiến thức vượt chương trình.

Trong lớp, cậu bé thường ngồi gần hàng ghế đầu, hào hứng trả lời câu hỏi của giảng viên. Các sinh viên dần coi Theodore như một người bạn nhỏ.

Constance Han, khi đó là sinh viên năm nhất, cho biết cô luôn mong chờ những buổi học có Theodore. Nụ cười và những trò tinh nghịch của cậu khiến không khí lớp học thêm sinh động.

Với Theodore, được học trong môi trường đại học là một trải nghiệm đặc biệt. Sau lần đầu được mẹ đưa đến NTU, cậu hỏi: “Con có thể đi học mỗi ngày không? Con có thể sống ở NTU?”.

Theodore at a foundational chemistry lecture by Dr Sumod Pullarkat. The seven-year-old sits with his friends, NTU undergrads Zhou Tianya (far left), Constance Han and Samuel Chew. Ảnh: https://www.ntu.edu.sg/

Học vượt chương trình nhưng không vội định hướng tương lai

Theodore được mẹ dạy học tại nhà. Chị Crystal Tang cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại NTU và dạy học tại nhà cho cô con gái 4 tuổi.

Theo gia đình, học tại nhà giúp họ linh hoạt mở rộng kiến thức cho Theodore dựa trên năng lực và sở thích, thay vì chỉ giới hạn trong chương trình thông thường.

NTU từng nhấn mạnh rằng tài năng không có giới hạn về tuổi tác. Giáo sư Christian Wolfrum, Phó hiệu trưởng kiêm Hiệu trưởng học thuật của trường, cho rằng việc Theodore học cùng sinh viên đại học không chỉ tạo cơ hội cho cậu bé mà còn mang lại trải nghiệm thú vị cho những người xung quanh.

“Tài năng không có giới hạn về tuổi tác. Dù được phát hiện sớm hay muộn, tài năng luôn cần được nuôi dưỡng”, ông nói.

Hiện Theodore đặc biệt yêu thích Hóa học và Sinh học, đồng thời quan tâm đến y học và khoa học vũ trụ. Gia đình đang tìm hiểu các lựa chọn học tập phù hợp cho cậu trong tương lai, trong đó có một số trường đại học ở Singapore và nước ngoài.

Tuy nhiên, mẹ Theodore không muốn định hướng tương lai cho con quá sớm. Trước mắt, gia đình muốn cung cấp cho Theodore kiến thức đủ rộng và sâu để cậu tự do khám phá những lĩnh vực mình yêu thích.

Ở tuổi lên 8, Theodore đã đạt những thành tích mà nhiều học sinh phải mất nhiều năm mới có được. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở những điểm A hay kỷ lục, mà ở việc cậu bé vẫn được khuyến khích đặt câu hỏi, khám phá kiến thức vượt chương trình và học theo chính sự tò mò của mình.