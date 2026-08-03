Ít ai biết rằng năm 16 tuổi, Mervin Tee từng trượt kỳ thi O-Level - kỳ thi cuối cấp trung học phổ thông cơ sở tại Singapore, kết quả được dùng để xét tuyển vào các trường bách khoa và dự bị đại học. Khi đó, Tee phải làm công việc đóng gói giấy và băng vệ sinh ở một nhà máy để phụ giúp gia đình.

"Tôi từng nghĩ sẽ từ bỏ việc học. Khi đó, tôi là người duy nhất trong nhóm bạn không thể tiếp tục con đường học tập, nên cú sốc ấy thực sự rất lớn", Tee nhớ lại.

Theo The Straits Times, từ một công nhân nhà máy, làm thêm tại các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, rồi làm công tác xã hội, Tee cuối cùng tìm thấy con đường phù hợp với mình khi trở lại nghiên cứu và hoàn thành chương trình tiến sĩ của Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc NUS.

Tuổi thơ nghèo khó và cú ngã đầu đời

Tee lớn lên trong một gia đình có thu nhập thấp. Bố mẹ anh đều không được học hành bài bản nên không thể định hướng việc học cho con.

Ngay trước kỳ thi O-Level, em trai út chào đời trong hoàn cảnh mẹ anh sinh nở khó khăn. Vì mẹ là nội trợ toàn thời gian, Tee phải gánh thêm nhiều việc chăm sóc em và phụ giúp gia đình.

Thu nhập của cả nhà bốn người khi đó chỉ khoảng 1.800 SGD/tháng (tương đương 37 triệu đồng), chủ yếu dựa vào những công việc thời vụ trong ngành xây dựng của người cha.

"Tôi không có điều kiện học thêm và khả năng tiếng Anh khi đó cũng không tốt", Tee kể.

Kết quả, Tee trượt kỳ thi O-Level với số điểm không đủ để vào học tại trường bách khoa (polytechnic) hay Học viện Giáo dục Kỹ thuật (ITE).

Mervin Tee và vợ Cindy Chan, đều là trợ lý nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock (Đại học Quốc gia Singapore), cùng con gái Charlotte sáu tháng tuổi. Ảnh: ST

Gia đình không đủ khả năng cho anh học lại một năm ở trường phổ thông, nên Tee xin vào làm toàn thời gian tại một nhà máy sản xuất thang máy, lắp ráp các nút bấm với mức lương 3,5 SGD mỗi giờ.

Mỗi ngày, anh thức dậy từ 5h30 sáng, về đến nhà sau 20h rồi tiếp tục ôn luyện để thi lại O-Level với tư cách thí sinh tự do.

"Tôi luôn cảm thấy mình cần phải có ít nhất một tấm bằng. Đó giống như cơ hội cuối cùng để xem liệu mình còn có thể tiến xa hơn hay không", anh nói.

Áp lực còn đến từ việc chứng kiến bạn bè lần lượt vào học tại các trường cao đẳng và ITE, trong khi bản thân dường như bị bỏ lại phía sau. "Tôi cứ tự hỏi liệu cuộc đời mình sẽ mãi dậm chân tại chỗ như thế này sao", Tee nhớ lại.

Tìm ra cách học và con đường sự nghiệp phù hợp

Lần thi thứ hai, Tee cải thiện đáng kể kết quả.

Anh cho biết bí quyết không phải học thuộc nhiều hơn mà thay đổi cách học, tập trung luyện tập và lựa chọn những môn phù hợp với thế mạnh của mình.

Nhờ đó, Tee trúng tuyển ngành Khoa học Y sinh tại Republic Polytechnic - ngôi trường nổi tiếng với phương pháp học dựa trên giải quyết vấn đề. Mô hình học này giúp Tee nhận ra mình tiếp thu tốt hơn khi học thông qua thực hành.

Để trang trải học phí, anh làm cùng lúc hai công việc bán thời gian tại McDonald's và Subway, đồng thời tham gia đội bóng của trường. "Đó là lúc tôi nhận ra mình có thể vượt qua những giới hạn mà trước đây luôn nghĩ là không thể", anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tee nhận học bổng của Đại học Newcastle phối hợp với Viện Công nghệ Singapore (SIT) để theo học ngành Dinh dưỡng thực phẩm và con người.

Tốt nghiệp năm 2014, anh nghiên cứu tại Đại học Newcastle và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), phát triển chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân khó nuốt. Tuy nhiên, sau hơn hai năm, Tee nhận ra mình muốn được trực tiếp giúp đỡ người khác hơn là chỉ làm nghiên cứu.

Anh chuyển sang làm công tác xã hội trong 5 năm, hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ sa ngã và các gia đình thu nhập thấp, đồng thời tự học khoa học dữ liệu qua các khóa học trực tuyến. Chính vợ anh, Cindy Chan - nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock - đã động viên anh quay trở lại con đường nghiên cứu.

Năm 2022, Tee theo học chương trình tiến sĩ về nghiên cứu suy giảm nhận thức, một năm sau khi vợ bắt đầu chương trình tiến sĩ về thúc đẩy lối sống lành mạnh cho học sinh tiểu học.

Quyết tâm tốt nghiệp cùng vợ, Tee hoàn thành chương trình trong ba năm rưỡi, sớm hơn thời gian thông thường là bốn năm. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, hai vợ chồng cũng chào đón con gái đầu lòng.

Thành công là sống đúng với giá trị của mình

Nhìn lại bản thân ở tuổi 16, Tee cho rằng điều quan trọng nhất là đừng từ bỏ chỉ vì người khác nói mình không thể.

"Nếu không thử, sau này bạn có thể sẽ hối tiếc", anh nói.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Tee sẽ tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Công nghệ Nanyang với định hướng mở rộng sang lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Lớn lên trong cảnh thiếu thốn, Tee từng coi tiền bạc là thước đo thành công. Tuy nhiên, quãng thời gian làm công tác xã hội khiến anh thay đổi suy nghĩ.

"Tôi nhận ra rằng được làm một công việc có ý nghĩa khiến mình hạnh phúc hơn. Thành công không còn là điều có thể đo đếm bằng con số như trước. Với tôi, đó là những gì mình thực sự đạt được và cảm thấy có ý nghĩa, dù trong học tập, công việc hay cuộc sống", Tee nói.