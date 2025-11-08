Theo các tài liệu chưa từng được công bố, Meta dự tính khoảng 10,1% doanh thu năm 2024 – tương đương 16 tỷ USD – đến từ quảng cáo cho các trò gian lận thương mại điện tử, đầu tư giả, sòng bạc trực tuyến phi pháp và sản phẩm y tế bị cấm. Một báo cáo khác cho biết, người dùng Meta được hiển thị trung bình tới 15 tỷ quảng cáo “rủi ro cao” mỗi ngày.

Nguồn thu này được Meta phân loại trong nhóm “quảng cáo rủi ro cao” và ước tính mang lại 7 tỷ USD doanh thu thường niên, theo một tài liệu cuối năm 2024.

Phản hồi cáo buộc, người phát ngôn của Meta Andy Stone cho rằng các tài liệu bị rò rỉ “trình bày phiến diện và bóp méo cách công ty xử lý gian lận”. Ông nói thêm con số 10% doanh thu đến từ quảng cáo bị cấm là “ước tính thô và quá bao quát”, đồng thời khẳng định Meta đã tăng mạnh đầu tư cho các biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng.

“Chúng tôi chống lại gian lận và lừa đảo một cách quyết liệt. Người dùng không muốn thấy nội dung đó, các nhà quảng cáo hợp pháp cũng không và chúng tôi càng không muốn”, ông Stone nói, cho biết thêm trong 18 tháng qua, Meta đã giảm 58% số báo cáo của người dùng về quảng cáo lừa đảo toàn cầu và xóa hơn 134 triệu nội dung gian lận chỉ riêng năm 2025.

Tuy nhiên, tài liệu nội bộ mà truyền thông thu được lại cho thấy một bức tranh khác. Suốt ít nhất 3 năm qua, Meta không thể ngăn chặn làn sóng quảng cáo gian lận tiếp cận hàng tỷ người dùng. Tháng 10/2024, trong bối cảnh bị chỉ trích dữ dội, các lãnh đạo Meta đã trình với CEO Mark Zuckerberg kế hoạch trong đó công ty chỉ tập trung xử lý ở những quốc gia có nguy cơ bị cơ quan quản lý xử phạt, thay vì áp dụng các biện pháp mạnh toàn cầu.

Một phần tài liệu cũng tiết lộ rằng Meta chỉ cấm quảng cáo nếu hệ thống tự động xác định khả năng gian lận trên 95%, còn với những trường hợp bị nghi ngờ nhưng chưa đạt ngưỡng, công ty áp dụng mức phí quảng cáo cao hơn để “răn đe”.

Theo các tài liệu năm 2024, một nhà quảng cáo nhỏ phải bị "gắn cờ" ít nhất 8 lần vì gian lận tài chính mới bị khóa, trong khi tài khoản lớn – gọi là “High Value Accounts” – có thể vi phạm tới 500 lần mà vẫn hoạt động. Một chiến dịch quảng cáo bị gỡ đầu năm 2025 từng mang lại tới 67 triệu USD doanh thu mỗi tháng cho Meta.

Các vụ lừa đảo gắn liền với nền tảng này ngày càng phổ biến. Một nữ tuyển dụng viên của Không quân Hoàng gia Canada cho biết tài khoản Facebook của cô bị hack, đăng hình giả mạo quảng bá tiền số và mời bạn bè đầu tư. Dù cô báo cáo nhiều lần, phải gần một tháng sau Meta mới khóa tài khoản, khi đó ít nhất 4 đồng nghiệp đã bị lừa tiền. Cảnh sát Canada sau đó truy được 65.000 CAD tiền bị đánh cắp chuyển tới Nigeria.

Ngay nội bộ Meta, một nhân viên đã lập bản tin có tên “Scammiest Scammer” (Kẻ lừa đảo nhất tuần) để nêu tên những nhà quảng cáo bị người dùng tố cáo nhiều nhất. Nhưng ngay cả khi bị nêu tên, nhiều tài khoản vẫn hoạt động hàng tháng sau đó.

Theo tài liệu từ năm 2022, Meta từng xếp quảng cáo gian lận vào nhóm “vấn đề mức độ thấp”, coi đó là “trải nghiệm người dùng kém” thay vì mối đe dọa nghiêm trọng.

Một bản trình bày tháng 5/2025 của đội an toàn Meta cho thấy các nền tảng của công ty liên quan đến khoảng 1/3 số vụ lừa đảo thành công ở Mỹ.

Trước áp lực ngày càng lớn từ dư luận và cơ quan quản lý, Meta cho biết đã đặt mục tiêu giảm 50% số quảng cáo lừa đảo tại một số thị trường trong năm 2025.

(Tổng hợp)