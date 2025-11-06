Cảnh báo được Google đưa ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo qua tin nhắn đang gia tăng mạnh tại nhiều quốc gia.

Báo cáo “Behind the Screen” của Google cho biết 94% người dùng Android đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công qua tin nhắn, trong khi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, “trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu nhằm gây thiệt hại tài chính và tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho nạn nhân”.

Theo hãng công nghệ Mỹ, 73% người dùng cho biết họ “rất lo ngại” về các vụ lừa đảo di động, trong khi 84% cho rằng đây là vấn nạn “gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội”.

Google cảnh báo người dùng cần thận trọng khi kết nối Wi-Fi công cộng. Ảnh: Wispot

Trước đây, Google từng khuyến cáo người dùng tránh sử dụng mạng 2G, vốn không được mã hóa và thường bị lợi dụng trong các “SMS Blaster” – hình thức phát tán hàng loạt tin nhắn độc hại qua các trạm BTS giả. Tuy nhiên, việc mở rộng cảnh báo sang Wi-Fi công cộng đã gây tranh cãi trong giới an ninh mạng, bởi đây là lần hiếm hoi một “ông lớn” như Google đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ đến vậy.

Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ (TSA) cũng từng phát đi cảnh báo tương tự, khuyên người dân “không sử dụng Wi-Fi miễn phí ở sân bay” và tránh sạc thiết bị tại các trạm công cộng. Trong khi đó, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) lại cho rằng Wi-Fi công cộng hiện nay an toàn hơn nhiều so với trước, nhờ việc hầu hết các trang web đều đã sử dụng mã hóa HTTPS.

“Trước đây, nếu kết nối Internet qua Wi-Fi công cộng, dữ liệu của bạn có nguy cơ bị rò rỉ vì đa số website không mã hóa thông tin”, FTC cho biết. “Nhưng hiện nay, phần lớn các trang web đã sử dụng mã hóa, nên kết nối Wi-Fi công cộng thường an toàn”.

Cách bảo vệ an toàn khi dùng Wi-Fi công cộng

Theo các chuyên gia, Wi-Fi công cộng tự thân không nguy hiểm, nhưng nguy cơ nằm ở việc người dùng kết nối sai mạng hoặc bất cẩn trong quá trình sử dụng. Dưới đây là một số nguyên tắc an toàn được Google và chuyên gia bảo mật khuyến nghị:

Tắt chế độ tự động kết nối với các mạng Wi-Fi lạ hoặc công cộng.

Không tải phần mềm hoặc cung cấp thông tin cá nhân ngoài địa chỉ email khi truy cập qua cổng xác thực của Wi-Fi.

Kiểm tra biểu tượng ổ khóa (HTTPS) trên thanh địa chỉ trước khi nhập thông tin đăng nhập.

Xác nhận đúng tên mạng Wi-Fi chính thức của khách sạn, sân bay, trung tâm thương mại hoặc quán cà phê trước khi kết nối.

Sử dụng VPN uy tín có trả phí, tránh dùng các ứng dụng VPN miễn phí hoặc có nguồn gốc không rõ ràng.

(Theo Forbes)