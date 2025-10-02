Đoạn video 18 giây ghi lại cảnh đón dâu bằng xe kéo trong ngày ngập nặng ở Thanh Hóa thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Video chú rể Thanh Hóa đón dâu bằng xe kéo. Nguồn: Vũ Linh

Trong video, cô dâu - chú rể được người thân đẩy bằng xe kéo, vượt qua đoạn đường ngập lụt kéo dài. Quan khách hai bên không ngại xắn quần, kéo váy, bì bõm lội nước để đưa cô dâu về dinh. Dù thời tiết khắc nghiệt, quãng đường di chuyển đầy khó khăn nhưng cặp đôi dâu - rể và khách khứa vẫn rạng rỡ.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận: “Dù mưa bão phải rước dâu bằng xe kéo, chú rể vẫn vui vẻ đón vợ về nhà. Như vậy mới có kỷ niệm đáng nhớ”; “Giờ vất vả xíu nhưng sau này có kỷ niệm để kể con cháu nghe”; “Những lúc cãi nhau, cô dâu, chú rể hãy nhớ về ngày đón dâu đầy gian nan này nhé”...

Quan khách rạng rỡ khi đón dâu trong ngày mưa ngập

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đoạn video trên là Lê Thị Nhung (SN 1990) và Nguyễn Bá Tùng (SN 1989, cùng ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa). Đám cưới của cặp đôi diễn ra hôm 1/10.

Nhung chia sẻ với PV VietNamNet, từ sáng 1/10, các tuyến đường xung quanh nhà chị đã bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài.

Đoạn đường khoảng 500m dẫn vào nhà có đoạn ngập tới đầu gối, chỗ nông hơn cũng ngang ống chân. Ngay trong sân nhà, nước cũng dâng cao, gây ngập nặng.

Cô dâu, chú rể được người thân chở bằng xe kéo

Khoảng 10h cùng ngày, chú rể Bá Tùng cùng 70 người đoàn nhà trai sang đón dâu. Như dự kiến, chú rể sẽ đón dâu bằng xe máy vì hai nhà chỉ cách nhau hơn 1km. Tuy nhiên, do đoạn đường vào nhà cô dâu bị ngập sâu, chú rể phải để xe cách đó 500m rồi lội bộ vào.

Khi trở ra, thấy đường ngập sâu khiến cô dâu khó di chuyển, đoàn nhà trai liền nghĩ ra cách dùng xe kéo để rước dâu.

“Cô dâu, chú rể ngồi trên xe kéo nhờ bạn bè đẩy giúp, còn mọi người thì lội bộ theo sau. Đoàn rước dâu kéo dài cả con ngõ, dù vất vả nhưng rất vui”, Nhung chia sẻ.

Có những đoạn, cô dâu, chú rể vẫn phải lội bộ

Chiều hôm trước, khi nước chưa dâng cao, gia đình cô dâu đã kịp làm cỗ đãi khách. Bên nhà trai, việc chuẩn bị, tiếp đón cũng đã hoàn tất một phần nên sang ngày ngập, mọi thứ không quá vất vả.

“Nhà trai cũng ngập nhưng nhẹ hơn nhà gái vì ở khu đất cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm lễ thành hôn giữa làn nước ngập. Mọi người nói đùa ‘Đám cưới miền Trung mà cứ ngỡ đang ở miệt vườn miền Tây’”, Nhung nói.

Cuối cùng, chú rể Thanh Hóa đã thành công rước vợ về dinh

Vượt qua đoạn đường ngập lụt để về nhà chồng với Nhung là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ. Nhung biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của hai bên gia đình để đám cưới được tổ chức trọn vẹn.

"Từng nụ cười, từng lời động viên của mọi người, tôi đều ghi khắc trong lòng. Hình ảnh người thân, bạn bè không ngại đoạn đường ngập lụt, vẫn đến chung vui và dõi theo lễ thành hôn của vợ chồng tôi, khiến tôi vô cùng biết ơn”, Nhung xúc động.

Ảnh: Vũ Linh