Chú rể Trần Văn Định (SN 1989, quê Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) đã có một ngày không thể quên khi đi đón dâu vào ngày Hà Nội “thất thủ”, khắp các tuyến phố chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài.

Video chú rể Ninh Bình bì bõm lội nước đón dâu. Nguồn: NVCC

Văn Định chia sẻ với PV VietNamNet, khoảng 3h ngày 30/9, anh cùng 30 người đoàn nhà trai lên xe đi đón dâu. 7h30, anh có mặt tại phường Phú Diễn (Hà Nội) nhưng đoạn đường từ đầu ngõ vào đến nhà gái ngập nặng, xe hoa không thể tiến vào.

“Cả đoàn ngồi trên xe chờ nước rút, tìm giải pháp. Cuối cùng, cách khả thi nhất là xắn quần, lội bộ vào nhà gái để đón dâu”, anh Định chia sẻ.

Nhà trai mặc áo mưa, che ô, lội nước đi đón dâu

Bên trong rạp cưới nhà gái cũng bị ngập

Đoạn đường hơn 300m từ đầu ngõ vào nhà gái có chỗ ngập tới đầu gối. Trời mưa không ngớt, chú rể cùng đoàn nhà trai phải mặc áo mưa, che ô, bì bõm lội nước đi vào. Bên trong rạp cưới cũng ngập nặng, khiến cô dâu, chú rể và quan khách di chuyển hết sức khó khăn.

“Cũng may nhà vợ tôi chỉ ngập ở sân nên mọi thủ tục, nghi thức vẫn được tiến hành đầy đủ ở trong nhà. Vợ tôi có chút buồn vì đám cưới mưa ngập, nhiều bất tiện. Tuy nhiên, sự lạc quan và những lời trêu đùa của người thân, bạn bè đã khuấy động không khí, khiến cô ấy vui hơn”, anh Định chia sẻ.

Cô dâu, chú rể đã có kỷ niệm khó quên khi tổ chức đám cưới vào ngày mưa ngập

Đoạn đường rước dâu về nhà của chú rể Ninh Bình cũng nhiều gian nan. Trời mưa, đường ngập, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, anh và đoàn nhà trai phải liên tục đổi cung đường di chuyển. Cuối cùng, sau hơn 4 tiếng vất vả, anh đã thành công "rước nàng về dinh".

“Nhiều lần chứng kiến cảnh mưa ngập nhưng khi rơi đúng vào ngày vui của mình, tôi mới cảm nhận rõ ràng sự khắc nghiệt của thời tiết. Cũng may, đám cưới đã được tổ chức xong xuôi, vợ chồng tôi xem đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời”, anh Định nói.

Ảnh: NVCC