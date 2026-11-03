Có 72 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, với tổng doanh thu gần 178 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Mức tăng này cao gấp khoảng 3 lần bình quân toàn bảng xếp hạng.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyển từ tư duy thu hút vốn đơn thuần sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược; từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam kiên định định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao.

Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

Theo định hướng này, Việt Nam không chỉ chào đón các nhà máy sản xuất mà còn chuẩn bị sẵn hạ tầng và thể chế để trở thành đại bản doanh nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và trụ sở khu vực của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. Ảnh: BTC

Để hiện thực hóa định hướng này, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị khối doanh nghiệp quốc tế tập trung vào 5 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ ưu tiên như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghệ thông minh thông qua các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm. Định hướng là chuyển từ tiếp nhận, ứng dụng sang cùng nghiên cứu, sáng tạo; từ sản xuất theo thiết kế sang cùng tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư vào các ngành chiến lược, gồm công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, AI, dữ liệu, hạ tầng, logistics hiện đại, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Thứ ba, nâng tầm liên kết kinh tế, kiến tạo các chuỗi giá trị mới có tính tự chủ, bền vững và sức chống chịu cao; tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa để cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái tri thức trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị hiện đại, tự động hóa dữ liệu, logistics và các ngành công nghiệp tương lai.

Thứ năm, đồng hành đầu tư, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Về tình hình kinh tế, Thứ trưởng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, GDP cả nước tăng trưởng 9,01%, từng bước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nợ công duy trì trong phạm vi kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đang củng cố vị thế trong top 4 nền kinh tế hàng đầu ASEAN.

72 doanh nghiệp Việt lọt Top 500 DN lớn nhất Đông Nam Á Theo thông tin tại Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á - Fortune Southeast Asia 500 Summit, có 72 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng trên, với tổng doanh thu đạt gần 178 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, đánh giá tốc độ tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp Việt Nam cao gấp 3 lần mức bình quân toàn khu vực và đứng thứ 2 trong số các quốc gia có doanh nghiệp được xếp hạng. Đáng chú ý, dù quy mô doanh thu của các doanh nghiệp Việt chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu của Fortune Southeast Asia 500, nhưng nhóm doanh nghiệp này lại đóng góp khoảng 1/4 mức tăng doanh thu của toàn bộ bảng xếp hạng. Theo đó, bảng xếp hạng 500 của năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính năm 2025, ghi nhận tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho hay sau giai đoạn hợp nhất, TP hội tụ nhiều lợi thế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 9,06%. Vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt hơn 19 tỷ USD, gấp 4 lần so với cùng kỳ và chiếm hơn 30% cả nước.

Địa phương đã xuất hiện các dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD.

Nhằm mở rộng hợp tác, lãnh đạo TPHCM xác định 4 giải pháp trọng tâm. Đầu tiên, về thể chế, TPHCM bám sát Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, vận dụng Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ tháng 10/2026), tạo cơ sở pháp lý và quyền chủ động cho địa phương trong quy hoạch, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư.

Tiếp đến, khai thác thế mạnh sẵn có cùng sự hiện diện của các đơn vị tên tuổi lớn như Intel, Samsung để kết nối đối tác mới với mạng lưới nhà cung ứng nội địa trong sản xuất, phân phối và nghiên cứu sản phẩm.

Song song đó, thành phố tập trung liên kết các nguồn lực thông qua việc tối ưu tuyến hàng hải trực tiếp Cái Mép - Thị Vải đi Mỹ và châu Âu; xây dựng và phát triển khu thương mại tự do, logistics và Trung tâm tài chính quốc tế.

Cuối cùng là nâng cao chất lượng thực thi, giải quyết thủ tục, trong đó ITPC đóng vai trò đầu mối phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho từng kế hoạch hợp tác với lộ trình cụ thể.