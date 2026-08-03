Sáng 3/8, danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 2 SEA V Cup 2026 được chốt lại. Đáng chú ý trong danh sách này là sự xuất hiện của HLV Nguyễn Ngọc Hoa ở vị trí HLV trưởng, thay cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt.

Theo tìm hiểu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không phải từ chức, mà quyết định ở nhà cùng nhóm VĐV còn lại chuẩn bị cho Asiad 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt ở chặng 2 SEA V Cup 2026. Ảnh: S.N

Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập danh sách 2 đội nữ, với mục đích tham dự SEA V Cup và VTV Cup 2026. Tuy nhiên, vì một số lý do, VTV Cup phải hoãn, vì thế các VĐV dự kiến tham dự giải đấu này tiếp tục duy trì tập luyện và có sự bổ sung chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở một giải đấu quốc tế. Trước đó tại vòng 1 diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 0-3 trong trận chung kết, gây thất vọng lớn với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Với việc HLV Ngọc Hoa tạm thời thay HLV Tuấn Kiệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV nữ. Cũng ở thành phần ban huấn luyện, danh sách các trợ lý HLV trưởng là những cái tên mới, gồm: Vũ Thị Hoa, Tạ Đức Hiếu và chuyên gia thể lực Karl Lim.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có xáo trộn mạnh về nhân sự. Ảnh: S.N

Liên quan tới danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, hai phụ công Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến được triệu tập bổ sung thi đấu tại chặng 2 SEA V Cup 2026, thay thế cho Lê Như Anh và Lê Thanh Thúy. Như vậy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 4 phụ công tới Thái Lan bao gồm: Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến.

Ngoài ra, Vi Quỳnh, Nguyễn Uyên, Trà My được nghỉ ngơi, thay thế cho 3 cái tên này là Kim Thanh, Đoàn Xuân, Đinh Thúy. Ở vị trí chuyền 2, Đinh Thị Vân thay thế Yến Nhi.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự chặng 2 SEA V Cup 2026 Chủ công: Trần Thị Thanh Thuý, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Đinh Thị Thuý Phụ công: Trần Thị Bích Thuỷ, Lưu Thị Huệ, Lý Thị Luyến, Lê Thuỳ Linh Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Đinh Thị Vân Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến HLV trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Hoa





