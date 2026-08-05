Một cú sốc lớn với người hâm mộ quần vợt. Giải Masters 1000 Cincinnati - nơi được kỳ vọng là màn chạy đà của Carlos Alcaraz trước Grand Slam cuối cùng trong năm - đã chính thức xác nhận tay vợt người Tây Ban Nha không tham dự.

Ban tổ chức thông báo trên mạng xã hội: “Carlos Alcaraz đã rút khỏi Cincinnati Open. Chúc nhà vô địch năm 2025 của chúng tôi sớm bình phục. Hy vọng sẽ được chào đón bạn trở lại vào năm sau!”.

Alcaraz rút khỏi Cincinnati. Ảnh: @CincyTennis

Việc Alcaraz vắng mặt tại Cincinnati khiến khả năng anh tiếp tục bỏ lỡ US Open trở nên rất lớn. Rất khó hình dung tay vợt 23 tuổi có thể trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng và lập tức thi đấu ở một giải Grand Slam với thể thức thắng 3 trong 5 set.

Dù vậy, Carlitos vẫn còn một phương án cuối cùng nếu kịp bình phục: giải Winston-Salem (ATP 250) nhiều khả năng sẵn sàng trao suất đặc cách để Alcaraz có cơ hội làm nóng trước khi bước vào US Open.

Đầu tuần này từng xuất hiện những tín hiệu tích cực. Dù đã không thi đấu kể từ chiến thắng 6-4, 6-2 trước Otto Virtanen ở vòng 1/16 Barcelona Open hôm 14/4, Alcaraz vẫn giữ được vị trí số 2 thế giới.

Hình ảnh Alcaraz tập luyện ngoài trời tại Murcia cùng đồng hương Pablo Martinez (đang xếp hạng 620 ATP), giữa sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại CLB Arena ở Alicante, khiến nhiều người tin rằng kế hoạch tái xuất tại Cincinnati (13-23/8), sau hơn ba tháng nghỉ vì chấn thương cổ tay phải, đang tiến triển thuận lợi.

Tuy nhiên, thực tế không được như kỳ vọng, hoặc ít nhất là chưa đạt mức cần thiết để anh có thể trở lại thi đấu.

Giám đốc giải Cincinnati, Bob Moran, chia sẻ: “Chúng tôi biết Carlos đang làm tất cả những gì có thể để sớm trở lại thi đấu. Chúng tôi chúc cậu ấy nhanh chóng bình phục và hy vọng sẽ sớm được đón cậu trở lại Cincinnati trong tương lai”.

Kể từ khi dính chấn thương, Alcaraz đã phải bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng trên mặt sân đất nện và sân cỏ, gồm Madrid Open, Rome Open (đều là Masters 1000), cùng hai Grand Slam Roland Garros và Wimbledon.

Hiện tại, quãng thời gian xa sân đấu của anh vẫn tiếp tục kéo dài.