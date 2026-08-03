Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 - Chặng 2 Ngày Giờ Trận đấu 7/8 13h00 Indonesia vs Việt Nam 16h30 Philippines vs Thái Lan 8/8 13h00 Việt Nam vs Philippines 16h30 Thái Lan vs Indonesia 9/8 13h00 Philippines vs Indonesia 16h30 Thái Lan vs Việt Nam

Chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/8 đến 9/8/2026 tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Đây là giai đoạn quyết định khi các đội bước vào những trận đấu cuối cùng để cạnh tranh thứ hạng chung cuộc.

Giải đấu tiếp tục quy tụ bốn đội tuyển mạnh của khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Sau những màn so tài kịch tính ở chặng 1, các đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Với đội tuyển bóng nữ chuyền Việt Nam, chặng 2 là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục khẳng định sự tiến bộ và hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch. Những màn đối đầu với Thái Lan, Indonesia và Philippines sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho sức mạnh cũng như bản lĩnh của đội tuyển.

Trong khi đó, Thái Lan với lợi thế sân nhà cùng vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất. Indonesia và Philippines cũng được kỳ vọng tạo ra nhiều bất ngờ trong cuộc đua.

Chặng 2 SEA V.Cup 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là sân chơi hấp dẫn, nơi các đội tuyển cạnh tranh quyết liệt để tìm ra nhà vô địch của giải đấu năm nay.

Thông tin chi tiết về chặng 2 SEA V.Cup 2026:

Thời gian: 07/08/2026 – 09/08/2026

Địa điểm: Chiang Mai, Thái Lan