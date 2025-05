Nghiên cứu VISTA-1 về thuốc miễn dịch đường uống RBS2418, do Công ty dược sinh học Riboscience (Mỹ) phát triển, có sự tham gia của các chuyên gia từ Đại học Stanford (Mỹ). Nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt vào đầu tháng 12/2024, ngay sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép triển khai thử nghiệm lâm sàng pha 2A vào tháng 9 tại Mỹ.

TS.BS Vũ Hữu Khiêm tư vấn cho người bệnh về các điều kiện, quy trình tham gia nghiên cứu VISTA-1

Theo BVĐK Tâm Anh, trong nghiên cứu pha 1 tại Mỹ, thuốc RBS2418 bước đầu cho thấy an toàn và khả năng dung nạp tốt. Đến pha 2A, thuốc tiếp tục được đánh giá về hiệu quả tiềm năng và độ an toàn. Lần đầu tiên, Việt Nam tham gia nghiên cứu thuốc ung thư ngay từ giai đoạn này và giữ vai trò là điểm nghiên cứu chính.

BVĐK Tâm Anh là đơn vị ngoài Mỹ tham gia nghiên cứu, đồng thời sở hữu labo hiện đại và đội ngũ chuyên gia đủ năng lực thực hiện xét nghiệm tại chỗ, thay vì phải gửi mẫu ra nước ngoài như trước.

BVĐK Tâm Anh trang bị máy Slide Scanner 3D-Histech ứng dụng AI, quét và số hóa tiêu bản mô học với độ phân giải cao, hỗ trợ đánh giá chỉ dấu sinh học trong nghiên cứu VISTA-1

Sau 3 tháng, BVĐK Tâm Anh đã sàng lọc hàng trăm bệnh nhân, trong đó 8 người đang điều trị theo phác đồ VISTA-1. Theo TS.BS Vũ Hữu Khiêm - Trưởng khoa Ung bướu BVĐK Tâm Anh Hà Nội, các bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ và chưa ghi nhận triệu chứng bất thường đáng kể nào liên quan đến thuốc nghiên cứu.

“Đối với người bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển không còn đáp ứng với các phác đồ điều trị hiện tại, mỗi tiến triển về thời gian sống thêm trong quá trình tham gia nghiên cứu đều mang ý nghĩa rất lớn. Hiện chúng tôi cùng với người bệnh đã bước sang tháng thứ 4 triển khai nghiên cứu này”, TS.BS Vũ Hữu Khiêm cho biết.

Người bệnh tham gia nghiên cứu VISTA-1 được chăm sóc toàn diện trong quá trình điều trị

Như trường hợp ông C. (75 tuổi), phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 từ năm 2023, từng hóa trị, phẫu thuật, rồi điều trị di căn phổi bằng đốt sóng cao tần và hóa chất. Bệnh vẫn tiếp tục tiến triển, ông được chỉ định liệu pháp nhắm trúng đích nhưng phải dừng sau một tuần do tác dụng phụ. Ngay khi nghiên cứu VISTA-1 khởi động tại Việt Nam, ông C. đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội đăng ký và trở thành một trong số ít bệnh nhân cao tuổi đủ điều kiện tham gia.

“Thuốc nghiên cứu dùng đường uống nên có thể sử dụng ngay tại nhà, không cần nhập viện truyền như những loại thuốc miễn dịch thông thường. Điều này rất tiện lợi, nhất là với người già, đi lại khó khăn và ở xa bệnh viện như tôi”, ông C. cho biết.

Máy xét nghiệm hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ huỳnh quang gắn màu (ISH) Bench Mark Ultra giúp phát hiện nhiều loại ung thư

Để chuẩn bị cho nghiên cứu, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) đã đầu tư xây dựng phòng Labo trung tâm đạt chuẩn ISO 15189 ở các lĩnh vực huyết học, sinh hóa, vi sinh, sinh học phân tử.

Phòng Labo BVĐK Tâm Anh được trang bị công nghệ hiện đại như Parsortix tách tế bào ung thư lưu hành trong máu, máy Leica Bond RX nhuộm hóa mô miễn dịch, phục vụ nghiên cứu hai chỉ dấu sinh học ENPP1 và cGAS. Lần đầu các công nghệ này được áp dụng trong nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam, và BVĐK Tâm Anh là đơn vị đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm hai chỉ dấu này trong nghiên cứu VISTA-1.

Theo BS. Phương Lễ Trí - Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI), trước đây bệnh nhân ung thư Việt Nam ít được tiếp cận phác đồ thuốc mới nên phải ra nước ngoài điều trị. Giờ đây, nhờ nghiên cứu quốc tế như VISTA-1, họ có hy vọng dùng thuốc mới ngay tại Việt Nam.

Nghiên cứu VISTA-1 tiếp tục thu tuyển bệnh nhân Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nghiên cứu VISTA-1 hiện vẫn đang thu tuyển bệnh nhân tại Việt Nam và Mỹ. Người tham gia được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hỗ trợ chi phí nghiên cứu, phí đi lại và được tư vấn 24/7 bởi đội ngũ chuyên gia. Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và TP.HCM mở phòng khám “Tư vấn nghiên cứu VISTA-1”, miễn phí tư vấn và kiểm tra điều kiện tham gia. Chi tiết liên hệ: cskh@tahospital.vn

Ly Nguyễn