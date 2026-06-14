Ngày 14/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công Hù A San (SN 1991) vào khoảng 18h40 ngày 13/6/2026. Đối tượng bị tóm gọn khi đang cố thủ trên một thác nước trong rừng sâu sau 8 giờ gây án.

​Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và nghi phạm có dấu hiệu tâm thần. Lực lượng chức năng đã phải dùng tới flycam để dò tìm dấu vết. Biện pháp nghiệp vụ này giúp bảo đảm an toàn tính mạng cho lực lượng truy tìm cũng như đối tượng gây án.

Nghi phạm Hù A San lẩn trốn trong rừng. Ảnh: Tống Huệ

Liên quan đến vụ án trên, ​Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai trước đó đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Lực lượng công an cũng phối hợp với Công an xã Hợp Thành, dân quân và quần chúng nhân dân triển khai vòng vây truy bắt nghi phạm.

​Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng nêu trên được trình báo vào lúc 11h30 ngày 13/6. Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh Chảo Ông Sâu (SN 1992). Người đàn ông trú tại thôn Séo Tả 1, xã Hợp Thành xót xa trình báo việc con trai mình là cháu C.M.Đ (12 tuổi) bị sát hại.

Cảnh sát hình sự Lào Cai bắt giữ Hù A San sau 8 giờ truy vết đối tượng. Ảnh: Tống Huệ

​Nghi phạm được xác định là Hù A San, trú tại thôn Séo Tả 2, xã Hợp Thành. Đối tượng này đã dùng búa đánh vào đầu khiến cháu Đ. tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn lên rừng sâu.

​Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Tống Huệ - Đức Phong