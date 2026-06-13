Theo đó, vào khoảng 11h ngày 13/6, tại khu vực nhà ông Hù Ông Cáu ở thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành, nghi can H.O.S. (35 tuổi, trú cùng thôn) bất ngờ dùng hung khí đánh cháu C.M.Đ. (12 tuổi, học lớp 8 tại xã Hợp Thành). Do vết thương nặng, cháu Đ. đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CACC

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Hợp Thành nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, truy tìm nghi can. Đến hơn 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can S.

Nghi can S. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Hợp Thành, nghi can S. có tiền sử bệnh tâm thần.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.