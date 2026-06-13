Thông tin từ lãnh đạo xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một bé trai 12 tuổi tử vong.
Theo đó, vào khoảng 11h ngày 13/6, tại khu vực nhà ông Hù Ông Cáu ở thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành, nghi can H.O.S. (35 tuổi, trú cùng thôn) bất ngờ dùng hung khí đánh cháu C.M.Đ. (12 tuổi, học lớp 8 tại xã Hợp Thành). Do vết thương nặng, cháu Đ. đã tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Hợp Thành nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, truy tìm nghi can. Đến hơn 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can S.
Theo thông tin từ lãnh đạo xã Hợp Thành, nghi can S. có tiền sử bệnh tâm thần.
Vụ án mạng xảy ra tại khu lán trại thi công đường 991B, phường Tân Hải (TPHCM) khiến người đàn ông 52 tuổi tử vong, con trai bị thương nặng. Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.