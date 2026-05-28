Sau hơn 50 năm gắn bó với tem bưu chính và bưu ảnh, nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tem Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tem TPHCM, vừa hoàn thành cuốn sách “Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua tem bưu chính và bưu ảnh” - công trình mà ông xem là tâm huyết lớn nhất trong hành trình sưu tập của mình.

Cuốn sách ra mắt công chúng đúng mùa Phật đản 2026 (Phật lịch 2570) như một đóng góp vào niềm vui chung của cộng đồng Phật tử chào đón ngày Đức Phật đản sinh.

Cuốn sách do nhà sưu tập tem Nguyễn Đại Hùng Lộc biên soạn ra mắt công chúng đúng mùa Phật Đản 2026 (Phật lịch 2570). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách kể chuyện. Thay vì tiếp cận cuộc đời Đức Phật bằng kinh điển hay tư liệu khảo cứu thông thường, ông Lộc lựa chọn những con tem nhỏ bé làm “ngôn ngữ kể chuyện”, tái hiện cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh tại Lâm Tỳ Ni, xuất gia, giác ngộ dưới cội Bồ đề cho tới lúc nhập Niết bàn.

Không chỉ vậy, các mẫu tem còn giới thiệu những hệ thống biểu tượng Phật học phong phú như bồ đề thụ, bánh xe pháp luân, bảo tháp xá lợi, cùng các hình ảnh chùa tháp, tượng Phật, lễ hội, sinh hoạt tăng đoàn...

Ông Lộc cho biết, ý tưởng về cuốn sách đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước. Trong quá trình sưu tập, ông nhận ra tem bưu chính không chỉ mang giá trị giao lưu thư tín, mà còn là “chứng nhân văn hóa”, phản ánh lịch sử, nghệ thuật và tư tưởng của nhân loại.

“Nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, tôi luôn mong muốn có một công trình có thể kết nối những hình ảnh tem ấy thành một câu chuyện xuyên suốt, để người xem không chỉ ‘xem tem’ mà còn cảm nhận được con đường giác ngộ, của tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật”, ông Lộc chia sẻ.

Trong giới sưu tập tem, ông Nguyễn Đức Lộc không phải cái tên xa lạ. Ông từng giành nhiều giải thưởng tại các triển lãm tem quốc gia, châu Á và thế giới.

Đáng chú ý, bộ sưu tập “Văn hóa nghệ thuật Phật giáo qua tem bưu chính và bưu ảnh” của ông gồm 30 khung tiêu chuẩn với gần 500 trang tư liệu gồm các mẫu tem bưu chính và bưu ảnh được phát hành tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ sưu tập từng được triển lãm tại Thiền viện Vạn Hạnh năm 2006, chùa Vĩnh Nghiêm năm 2012, chùa Phổ Quang năm 2013 và chùa Bửu Đà năm 2024. Đây cũng là bộ sưu tập được Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Bộ sưu tập tem về đề tài Phật giáo nhiều nhất Việt Nam”.

Mong người trẻ yêu hơn giá trị văn hóa truyền thống

Khi cầm trên tay bản in hoàn chỉnh của cuốn sách, ông Lộc bày tỏ mình “rất xúc động”.

“Với người sưu tập tem, mỗi hiện vật đều gắn với một kỷ niệm, một hành trình tìm kiếm. Vì vậy khi nhìn tất cả những tư liệu mình tích lũy suốt nhiều năm được kết nối thành một cuốn sách hoàn chỉnh, tôi có cảm giác như một giấc mơ lâu năm cuối cùng đã thành hiện thực”, ông tâm sự.

Nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc cho biết, cuốn sách được hoàn thành đúng dịp mùa Phật đản 2026 cũng là một “nhân duyên đẹp” đối với cá nhân ông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không dừng ở giá trị sưu tập hay nghiên cứu, ông Lộc cho rằng cuốn sách còn mang ý nghĩa giáo dục văn hóa, lịch sử và nhân văn, đặc biệt với giới trẻ.

“Tôi mong cuốn sách sẽ giúp mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, hiểu rằng giá trị của cuộc sống không nằm ở sự hơn thua hay vật chất, mà nằm ở lòng nhân ái, sự tỉnh thức và khả năng sống có ích cho cộng đồng”, ông bày tỏ.

Nhà sưu tập này cũng kỳ vọng những con tem nhỏ bé có thể khơi gợi sự quan tâm của người trẻ đối với lịch sử, nghệ thuật và văn hóa truyền thống trong thời đại công nghệ số.

“Nếu cuốn sách có thể làm cho một người trẻ dừng lại vài phút để suy ngẫm về cuộc đời Đức Phật, hoặc bắt đầu quan tâm đến văn hóa và lịch sử dân tộc qua những con tem nhỏ bé, thì đối với tôi đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn”, ông Lộc nói.