Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lớn liên tiếp từ ngày 15-20/7 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La.

Tính đến sáng ngày 21/7, mưa lũ đã làm 6 người tử vong, 2 người mất tích và 10 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TH.

Thiên tai cũng làm 40 căn nhà bị sập, 729 căn nhà bị hư hỏng do ngập úng, sạt lở và 270 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Gần 707ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 250 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Riêng Lai Châu có khoảng 2.500m kênh mương bị hư hỏng.

Thiên tai cũng làm gãy đổ 51 cột điện, hư hỏng 40 trạm biến áp. Tổng thiệt hại bước đầu ước tính hơn 502,7 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 330 tỷ đồng.

Nhiều tuyến quốc lộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Mưa lớn gây sạt lở trên hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch ở miền núi phía Bắc. Tại Lai Châu, nhiều điểm trên các quốc lộ 4H, 12, 32, 279 và nhiều tuyến tỉnh lộ bị đất đá vùi lấp. Lào Cai ghi nhận sạt lở trên quốc lộ 279, quốc lộ 32 và tỉnh lộ 175B; Sơn La có 32 điểm sạt lở trên tỉnh lộ 109; Điện Biên cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 12, quốc lộ 279, tỉnh lộ 143 cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn.

Hiện Km139+300 trên quốc lộ 279 (Lào Cai) vẫn chưa thể thông xe, các phương tiện phải lưu thông theo tuyến tránh. Đến ngày 21/7, dù nhiều điểm đã được thông xe tạm, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao nếu mưa tiếp diễn.

Trước tình hình trên, Cục Đường bộ đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư để khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm thông xe các vị trí ách tắc.

Theo Cục Đường bộ, dù các đơn vị đã chủ động phân luồng, bảo đảm giao thông và kịp thời báo cáo thiệt hại, mưa lớn vẫn gây hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

Đường tỉnh Mù Cang Chải - Mường La (ĐT.175B) đã được khắc phục, thông xe sau sạt lở. Ảnh: L.H.

Cục Đường bộ yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I và các Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường địa phương; tập trung nguồn lực để sớm thông xe tại các vị trí còn ách tắc hoặc mới lưu thông một làn xe. Đồng thời, các đơn vị khẩn trương sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và bổ sung đầy đủ biển báo, công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án 2 được giao chỉ đạo các nhà thầu khắc phục các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 32, quốc lộ 279 và các đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Khu Quản lý đường bộ I cho biết các điểm sạt lở đang được khẩn trương khắc phục. Trong đó, vị trí hư hỏng nghiêm trọng nhất trên quốc lộ 12 đã được thông xe tạm từ ngày 20/7.

Tuy nhiên, các vị trí sạt lở trên các tuyến quốc lộ hiện mới được dọn đất đá để bảo đảm lưu thông tạm thời một làn xe, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trở lại nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Trong khi đó, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết trong ngày 21/7, khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa trên 100mm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.