Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ; sau có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Ảnh: Bảo Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/7, có nắng, trưa và chiều xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía Nam và phía Tây thành phố có nơi trên 35 độ, phía Bắc 34-36 độ.

Đêm 19 và ngày 20/7, Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, giông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực phổ biến 34-36 độ, thấp nhất 26-29 độ; lượng mưa phổ biến 5-10mm.

Ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm; từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Trong khi đó, ngày 19-20/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/7; từ ngày 24/7 nắng nóng dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 19/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; vùng núi 24-26 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng đồng bằng 33-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.