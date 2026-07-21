Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; trong đó đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/7, nắng, oi nóng về trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ. Đêm 21 và ngày 22/7, thành phố tiếp tục không mưa, ngày nắng với nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 33-35 độ.

Thời tiết Hà Nội xuất hiện nắng nóng. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, từ đêm 22-25/7, áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây gây mưa rào và giông rải rác cho khu vực này.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Trong khi đó, ngày 21/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Ngày 22/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, còn 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Dự báo thời tiết ngày 21/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Sơn La và Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng đồng bằng 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.