Ngoài ra, nhiều tác hại của thuốc lá với sức khoẻ làn da đã được các chuyên gia y tế về da liễu chỉ rõ.

Lão hoá da

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, hút thuốc lá gây tổn thương collagen và elastin, đây là một yếu tố lớn gây lão hóa da sớm nhưng co thắt mạch máu do hút thuốc cũng đóng một vai trò. Các mạch máu bị co thắt dẫn đến hạn chế lưu lượng máu và oxy đến các tế bào da, thúc đẩy quá trình lão hóa da.

"Đường kẻ khói" là những nếp nhăn dọc quanh miệng xuất phát từ việc mím môi để hút thuốc lá hết lần này đến lần khác.

Vết chân chim là nếp nhăn phổ biến phát triển ở rìa ngoài của mắt. Đối với những người hút thuốc, dấu hiệu này thường bắt đầu sớm hơn nhiều so với những người khác.

Da nhăn nheo

Tổn thương da liên quan đến hút thuốc có thể gây ra da chảy xệ ở các bộ phận khác của cơ thể. Đặc biệt, ngực và cánh tay trên thường bị ảnh hưởng do mất độ đàn hồi của da do hút thuốc.

Ung thư da

Nếu bạn hút thuốc, khả năng bạn bị ung thư biểu mô tế bào vảy có thể cao hơn tới 52% so với khi không hút thuốc. Ung thư tế bào vảy là dạng ung thư da phổ biến thứ hai và thường xuất hiện trên môi của những người hút thuốc.

Một số chất độc trong khói thuốc lá tác động mạnh tới sức khoẻ làn da

Bệnh vảy nến

Nicotine có trong thuốc lá ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, viêm da và tăng trưởng tế bào sừng, tất cả đều có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh vảy nến.

Khó làm lành vết thương

Độc tố trong khói thuốc lá có tác động tiêu cực đến việc chữa lành vết thương, thiếu lưu lượng máu làm chậm khả năng tự sửa chữa của cơ thể. Hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương, suy ghép da, chết mô và hình thành cục máu đông.

Viêm tuyến mồ hôi mủ

Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ đối với viêm tuyến mồ hôi mủ, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bị.

Viêm mạch máu

Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh Buerger, một dạng viêm mạch. Các mạch máu ở những khu vực này bị tắc nghẽn hoặc bị chặn, dẫn đến đau, tổn thương mô gây loét da ngón tay và ngón chân.

Nhuộm màu da

Màu da của người hút thuốc có thể không đồng đều và xỉn, có xu hướng về tông màu cam hoặc xám.

Làn da có thể được cải thiện khi bạn ngừng hút thuốc?

Mặc dù các nếp nhăn đã phát triển có thể không biến mất hoàn toàn, sự trở lại của lưu lượng máu bình thường đến các tế bào da sẽ mang lại oxy và chất dinh dưỡng cần thiết và làn da sẽ bắt đầu khỏe mạnh trở lại. Do không còn bị cản trở bởi chất độc trong thuốc lá, các sợi collagen và elastin cũng sẽ được hỗ trợ tái sản xuất, giúp da khỏe mạnh hơn.

Ngoài việc các vết tăng sắc tố ở da cũng sẽ biến mất theo thời gian, sau khi ngừng hút thuốc, nguy cơ về tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến làn da cũng sẽ giảm đi.

Lê Hảo (tổng hợp)