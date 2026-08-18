Đàn lễ cầu siêu hương linh anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức trang nghiêm trong khuôn khổ Pháp hội mùa Vu lan Tri ân - Báo ân, tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên ngày 16/8.

Đàn lễ do Tăng đoàn Drukpa từ Ấn Độ và Chư Tăng Ni Bảo tháp Tây Thiên cử hành theo nghi thức đàn cầu siêu Jangwa hướng về hương linh các anh hùng liệt sĩ thành tâm cầu nguyện.

Tăng đoàn cung rước tranh Thangka Đức Phật A Di Đà cùng phẩm vật dâng cúng

Mở đầu đàn lễ là nghi thức cung rước tám tòa linh vị. Tám tòa linh vị đại diện hương linh liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, A1 Điện Biên Phủ… lần lượt được rước vào đại bảo tháp Tây Thiên.

Dẫn đầu đoàn rước là tăng đoàn Đại Bảo tháp, tiếp đến là các khối cung rước tám tòa linh vị với hơn 200 thanh niên, sinh viên tiêu biểu trong trang phục áo dài, áo bà ba thanh niên xung phong và trang phục dân tộc. Đoàn thành kính rước linh vị cùng phẩm vật dâng lễ qua cổng Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khối cung rước tòa linh vị Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Tám tòa linh vị, tám miền ký ức, cùng quy tụ về một đàn tràng

Tòa thứ nhất là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi hơn một vạn liệt sĩ an nghỉ tại năm ngọn đồi Bến Tắt, cùng những người vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn chưa được tìm thấy.

Tòa thứ hai là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi khoảng một vạn bộ đội, dân quân, thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Đường 9 và đất bạn Lào. Nhiều phần mộ chưa xác định danh tính, nhưng như lời triệu thỉnh: “Danh tính dẫu chưa tường, khí tiết vẫn rạng ngời sông núi”.

Tòa thứ ba gọi về Thành cổ Quảng Trị và dòng Thạch Hãn, nơi những người lính đã gửi lại tuổi xuân trong 81 ngày đêm mùa hè 1972.

Khối cung rước tòa linh vị Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1

Tòa thứ tư là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 - Điện Biên Phủ, với 644 phần mộ, chỉ bốn người được ghi danh. Những người còn lại khuyết danh nhưng không khuyết công.

Khối cung rước tòa linh vị Nghĩa trang liệt sĩ Hữu Nghị Việt - Lào

Tòa thứ năm hướng về Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị Việt - Lào, nơi an nghỉ của những quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn; nhiều đồng đội vẫn đang được tìm kiếm.

Khối cung rước tòa linh vị Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Tòa thứ sáu là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tưởng niệm những người lính hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc; hàng nghìn người vẫn còn nằm lại trên các điểm cao.

Tòa thứ bảy là Khu tưởng niệm Lê Thị Riêng, gắn với những người đã ngã xuống trong Xuân Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn - Gia Định, nay được gìn giữ giữa một công viên xanh của thành phố.

Khối cung rước tòa linh vị liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tòa thứ tám mở rộng lời triệu thỉnh đến các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong trên khắp mọi miền Tổ quốc qua các thời kỳ cùng những hương linh đồng bào đã mất vì chiến tranh và tai ương.

Lễ cầu siêu nằm trong chuỗi sự kiện pháp hội kéo dài 8 ngày, từ 12 - 19/8 với các hoạt động cầu an, báo ân, tri ân mùa vu lan. Pháp hội khép lại ngày 19/8, Nhiếp chính vương Thuksey Rinpoche cùng tăng đoàn Truyền thừa cử hành đại đàn cầu an quán đỉnh Phật Dược Sư nhằm hồi hướng năng lượng cát tường đến cộng đồng, chúng sinh.

Trong thời khắc khép lại Pháp hội Cầu siêu Di Đà Jangwa - Tri ân Báo ân chư anh hùng liệt sĩ, chư cửu huyền thất tổ - gia tiên, toàn thể Pháp hội cùng thực hành cúng dàng Liên Hoa đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp.

Mỗi bước chân nhiễu tháp, mỗi ngọn đèn hoa đăng soi sáng, mỗi tâm nguyện thành kính gửi lên, đều trở thành biểu tượng của trí tuệ soi rọi vô minh, của lòng từ bi và lời cầu nguyện chân thành tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, chư vị cửu huyền thất tổ, cũng là lời tri ân và hành động báo ân thiết thực.

Những bước chân của thế hệ hôm nay mang theo lòng biết ơn đối với những thế hệ đã đi trước, những người gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước hòa bình. Đại đàn cầu siêu vì thế trở thành khoảnh khắc kết nối quá khứ với hiện tại, để sự hy sinh của những người đã ngã xuống không chỉ được tưởng nhớ mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm gìn giữ hòa bình, độc lập và những giá trị tốt đẹp của dân tộc.