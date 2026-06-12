Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM vừa có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Dân tộc và Tôn giáo về việc tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho biết, chương trình diễn ra trong hai ngày 13-14/6, nhằm phát huy truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Theo đó, chiều 13/6, tăng ni, Phật tử thành phố tham dự khóa lễ trì tụng kinh Địa Tạng. Sáng 14/6, lễ tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, đồng bào yêu nước được cử hành. Đến 13h30 cùng ngày, trai đàn chẩn tế kỳ siêu diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TPHCM.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự để các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, an toàn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tham gia khảo sát tại công viên Lê Thị Riêng, sáng 8/6 cùng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP/Thu Giang

Lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh TPHCM đang tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hoà - Chợ Quán cũ (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Tại hội thảo xác minh thông tin ngày 8/6, đại diện Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết nhóm nghiên cứu xác định trong công viên còn ba rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào chưa được quy tập.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng là một trong các nhân chứng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từng tu học và trụ trì tại chùa Định Thành gần nghĩa địa Chí Hoà - Chợ Quán cũ, ông nắm rõ địa thế, cấu trúc và hiện trạng khu nghĩa trang qua nhiều năm hỗ trợ người dân thực hiện các nghi thức tâm linh tại đây.