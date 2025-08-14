Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay đánh dấu cột mốc mới với ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp với 34 tỉnh/thành phố. Cùng với niềm tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang, dịp lễ trọng đại năm nay là thời khắc quan trọng để người dân cùng ôn lại truyền thống hào hùng, cùng chia sẻ niềm vui, sự gắn kết và cùng đồng lòng hướng tới tương lai.

Đẩy mạnh hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc, MobiFone triển khai các gian hàng trưng bày sản phẩm tại 3 chương trình: “Ngày hội bình yên” tại phố đi bộ Hồ Gươm ngày 16-19/8; Chương trình “Khai trương trung tâm dữ liệu quốc gia số 1” tại Láng Hòa Lạc ngày 19/8; Chương trình triển lãm “Rạng rỡ Việt Nam - 80 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Cổ Loa, Hà Nội vào 28/8 - 5/9. Song song với đó, nhà mạng cũng tích cực triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn, như một lời tri ân gửi tới hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp lễ, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tổ chức sự kiện, đồng thời huy động lực lượng kỹ thuật viên túc trực 24/24, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, đảm bảo chất lượng mạng lưới ổn định, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, góp phần giúp các hoạt động kỷ niệm diễn ra trọn vẹn và thông suốt.

VN80 - Gói cước đặc biệt gợi nhớ dấu ấn lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, MobiFone tung ra gói cước VN80 - chỉ 34.000đ có ngay 80GB data sử dụng trong 7 ngày. Con số “80” là biểu tượng của 80 năm lịch sử oai hùng, còn “34” gợi nhắc đến 34 tỉnh/thành phố theo mô hình mới – như một lời nhắn nhủ gắn kết mọi miền “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Gói cước VN80 được áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau trên toàn quốc, triển khai từ 15/8 đến 15/9/2025. Với VN80, người dùng có thể thoải mái truy cập Internet tốc độ cao, kết nối thông tin, giải trí và làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Tặng 50% giá trị nạp - Kết nối trọn vẹn mùa lễ

Trong ngày Quốc khánh 2/9/2025, MobiFone triển khai chương trình khuyến mại nạp tiền - tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản KM1T (sử dụng thoại, SMS nội mạng trong 15 ngày) cho tất cả thuê bao trả trước nạp tối thiểu 80.000 đồng/lần. Chương trình không giới hạn số lần khuyến mại - đồng nghĩa với việc khách hàng có thể tận dụng tối đa cơ hội này để nhận ưu đãi, đăng kí data, gọi thoại xuyên suốt, đảm bảo kết nối liên tục trước, trong và sau dịp lễ lớn.

Thứ Tư bùng cháy - nhận ngay deal hot

Từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 3/9/2025, vào mỗi thứ Tư hàng tuần, khách hàng đăng ký mới các gói cước MobiFone có giá trị từ 70.000 đồng trở lên, sẽ nhận ngay 80GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày. Với dung lượng data siêu khủng này, khách hàng có thể thoải mái lướt web, xem phim, nghe nhạc, gọi video, học tập hoặc làm việc trực tuyến dù ở bất cứ đâu.

Chương trình áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone, đặc biệt không giới hạn số lần tham gia, mang đến cơ hội hưởng ưu đãi trọn vẹn cho mọi khách hàng. Nghĩa là, chỉ trong một ngày khuyến mại, nếu khách hàng đăng ký thành công 2 gói cước sẽ nhận ngay 160GB data tốc độ cao, thoải mái truy cập Internet và tận hưởng các tiện ích trực tuyến suốt 7 ngày liên tiếp. Đây chính là cơ hội “vừa tiết kiệm - vừa trải nghiệm” mà MobiFone dành tặng để mỗi kết nối đều thêm trọn vẹn.

Soạn ngay [MÃ GÓI] gửi 9199 hoặc đăng ký gói cước yêu thích để nhận trọn ưu đãi 80GB, cùng MobiFone đón Đại lễ, tại:https://www.mobifone.vn/dich-vu-di-dong/goi-data

Với thông điệp “Tri ân và gắn kết”, MobiFone kỳ vọng những ưu đãi này sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới mọi miền Tổ quốc, mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm những dịch vụ viễn thông hiện đại, chất lượng cao với chi phí tiết kiệm nhất. Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng lợi ích sử dụng, các chương trình còn mang ý nghĩa như một nhịp cầu kết nối, giúp mọi người dễ dàng sẻ chia niềm vui, gửi trao yêu thương trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Đây cũng là cách MobiFone khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, góp phần tạo dựng một xã hội kết nối thông minh, văn minh và giàu giá trị nhân văn.

Thu Loan