Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hôm nay cũng là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành.

Ảnh: Tuấn Huy

Ảnh: Tuấn Huy

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Tổng hợp luyện hôm nay gồm hai phần: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.

Dù buổi tổng hợp hợp luyện diễn ra dưới thời tiết oi nóng nhưng các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.

Xe chỉ huy và tổ Quân kỳ

Khối Danh dự 3 quân chủng

Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó, nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo như: tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar...

Trong 18 khối đứng và 43 khối đi có 7 khối nữ Quân đội, 2 khối nữ Công an (Quân nhạc, sĩ quan Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chiến sĩ Biệt động, chiến sĩ Thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam, sĩ quan Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm).

Động viên và tặng quà các khối, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định đây là kết quả quá trình nỗ lực của tất cả các lực lượng, bao gồm chiến sĩ, sĩ quan của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; đội ngũ làm công tác lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và thông tin, tuyên truyền.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cố gắng làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân anh hùng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tặng quà, động viên các lực lượng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc tới lời khen ngợi của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại TPHCM vào tháng 4 đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Với niềm tự hào đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục phát huy, có quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thiện trình độ, kỹ năng điều lệnh, điều lệ, kỹ năng, kỹ thuật quân sự; các cơ quan, đơn vị bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt nhất cũng như chăm lo tốt nhất về sức khỏe, đời sống cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

“Trong 3 năm với nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, với kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện đỉnh cao, chúng ta dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước, yêu dân tộc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy và lực lượng làm công tác bảo đảm, hậu cần, đặc biệt là lực lượng báo chí, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để lan tỏa nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tổng hợp luyện lần thứ 3:

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Khối nữ Quân nhạc

Khối sĩ quan Hải quân

Khối Học viên nhà trường Quân đội

Khối Tác chiến điện tử

Khối Tác chiến không gian mạng

Khối nữ Quân y

Khối sĩ quan Phòng không - Không quân

Khối chiến sĩ Phòng hóa và Khối chiến sĩ Công binh trong trang phục mới

Khối nữ Gìn giữ hòa bình

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối nam sĩ quan Công an nhân dân

Khối nam Sĩ quan Không quân - Công an nhân dân

Khối nữ Cảnh sát giao thông

Khối Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Hai khối nam và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm

Sau các khối đi bộ là các đoàn xe quân sự, công an lần lượt di chuyển chặt chẽ, nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao

...Bao gồm từ hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar đến các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện