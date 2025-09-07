Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, từ ngày 30/8 đến 2/9, các đơn vị trực thuộc Transerco đã vận hành 34.648 lượt xe buýt, phục vụ 672.448 lượt hành khách. Cùng với đó, hàng chục tuyến buýt tăng cường được bố trí đưa người dân và du khách từ ga, bến xe, sân bay, điểm trung chuyển về Trung tâm Triển lãm Việt Nam tham quan các sự kiện.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Transerco đã vận hành 34.648 lượt xe buýt, phục vụ 672.448 lượt hành khách. Ảnh: Transeco

Trong cao điểm từ 28/8 đến 5/9, Transerco vận hành 12/18 tuyến buýt tăng cường, với hơn 700 lượt xe/ngày, đảm bảo nhu cầu di chuyển của người dân và du khách.

Tại các bến xe, 9.525 lượt xe (trong đó 702 lượt xe tăng cường) đã được tổ chức phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của gần 108.000 lượt hành khách. Công tác trông giữ phương tiện cũng được triển khai an toàn với 39.850 lượt xe (32.650 ô tô, 7.200 xe máy).

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ của UBND TP. Hà Nội, Transerco đã xây dựng phương án và tổ chức vận chuyển an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu từ 33 tỉnh, thành phố, đoàn quốc tế từ Lào cùng lãnh đạo các sở, ngành Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng công ty đã huy động hơn 250 phương tiện từ 7 đến 45 chỗ ngồi, được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nghiêm ngặt trước khi vận hành. Đội ngũ lái xe và cán bộ điều hành giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, đảm bảo đoàn xe vận hành an toàn, đúng giờ, đúng quy định.

Các đoàn đại biểu trong và ngoài nước đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo, chuyên nghiệp của công tác vận chuyển do Transerco đảm nhiệm. Nhiều đoàn gửi lời cảm ơn tới Thành phố Hà Nội và Tiểu ban lễ tân về sự quan tâm, tiếp đón tận tình.

Transerco vận chuyển an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thành công lần này một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của Transerco trong phục vụ nhân dân Thủ đô và đảm bảo các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện năng lực huy động nguồn lực, tổ chức vận hành đồng bộ, góp phần cùng Hà Nội tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước.

Thế Định