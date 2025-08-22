Còn chưa đầy 2 tuần nữa tới Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, lúc này đường phố Hà Nội đã tràn ngập hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đèn hoa và biểu ngữ chào mừng, tạo nên bầu không khí rộn ràng, hân hoan.

Nhiều tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, đường Độc Lập... rực rỡ sắc màu với những dải cờ treo rợp không gian.

Cờ được trang trí khá nhiều ở các ngõ nhỏ, phố nhỏ trung tâm thuộc phường Hoàn Kiếm.

Dọc phố Hàng Mã các cửa hàng tấp nập bày bán cờ, biểu ngữ cổ động, áo, nón và nhiều đồ trang trí mang sắc đỏ vàng.

Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ tranh thủ diện trang phục phù hợp chụp cho mình bộ ảnh để bày tỏ niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Check-in cùng người thân dưới những lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng trên phố Hàng Lược, chị Trần Bích Ngọc (phường Hai Bà Trưng) xúc động chia sẻ: “Phố phường những ngày này quá đẹp, quá rực rỡ. Mỗi lần đi qua các tuyến phố nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay, tôi đều thấy rưng rưng xúc động. Ngày nào tôi cũng tranh thủ ghé qua để ngắm những hàng cờ. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới, tôi sẽ cùng bạn bè ra Quảng trường Ba Đình chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa này”.

Những khu dân cư ở các phường lân cận trung tâm cũng đang dần thay đổi diện mạo với sắc đỏ rực rỡ. Cảnh thi công đồng loạt treo cờ hoa khiến phố phường sôi động hơn thường lệ.

Các tuyến phố nhỏ khác cũng ngập tràn sắc đỏ bởi hàng trăm lá Quốc kỳ, Đảng kỳ.

Khu vực Ngõ 150 Yên Phụ (quận Tây Hồ) được trang trí ngập tràn màu sắc, mang đậm nét đặc trưng của đường phố Hà Nội. Không chỉ trên các tuyến phố, nhiều cơ quan, công sở và trường học trên địa bàn Thủ đô cũng đồng loạt trang hoàng cờ, băng rôn, tạo nên bầu không khí rực rỡ, hòa chung tinh thần chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 trên đường Vũ Phạm Hàm nổi bật với cờ Tổ quốc cỡ lớn.

Một khách sạn trên phố Tông Đản rực rỡ sắc đỏ chào mừng ngày Quốc khánh.

Một chung cư tại phường Giảng Võ được trang trí để chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Trên đường Độc Lập, phía trước Tòa nhà Quốc hội, hàng loạt biểu tượng và băng rôn khổ lớn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 được bố trí trang trọng, đẹp mắt, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, những ngày này Quảng trường Ba Đình thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh bên lá cờ Tổ quốc.

Mỗi người đến đây đều có một cách thể hiện khác nhau nhưng chung một niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.