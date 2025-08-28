Dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), lượng người dân và du khách đổ về Hà Nội dự các hoạt động diễu binh, triển lãm, lễ hội văn hóa - nghệ thuật được dự báo sẽ tăng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển, hệ thống xe buýt điện VinBus và taxi điện Xanh SM sẽ được tăng cường tối đa cả phương tiện lẫn tần suất hoạt động.

Taxi điện Xanh SM, xe buýt điện VinBus được huy động tối đa để phục vụ người dân trong dịp Đại lễ 2/9

Cụ thể, VinBus sẽ tăng tần suất nhiều tuyến buýt điện, trong đó riêng tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác được nâng lên 258 lượt/ngày, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các điểm diễn ra sự kiện lớn.

Trong khi đó, Xanh SM bố trí thêm nhiều taxi điện quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, cùng các tuyến đường chính để phục vụ nhu cầu đi lại. Ứng dụng của Xanh SM cũng liên tục cập nhật phân luồng giao thông, gợi ý lộ trình thay thế và hiển thị điểm đón thuận tiện để hành khách dễ dàng đặt xe ngay cả khi đường phố đông đúc. Ngoài ra, Xanh SM cũng còn có tính năng Xanh Now, giúp khách hàng kết nối trực tiếp với tài xế nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Đặc biệt, khách hàng nhập mã “TUHAOVN” khi đặt taxi điện Xanh SM sẽ được hưởng ưu đãi 29% (tối đa 29.000 đồng) cho các chuyến đi đến địa điểm tham quan, triển lãm và sự kiện văn hóa. Những chiếc xe mang hình ảnh cờ Tổ quốc trên phố cũng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong ngày Đại lễ.

Thông tin đặc biệt từ VinBus và Xanh SM khiến nhiều người dân tự tin hơn trong những ngày đại lễ sôi động sắp tới. Anh Quốc Tuấn (Cầu Giấy) dự định đưa cả gia đình tới Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) bằng xe buýt điện. Với anh, xe điện rộng rãi, mát mẻ sẽ giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn. “Các cháu nhỏ háo hức như đi hội. Tôi cũng yên tâm hơn vì không phải loay hoay tìm chỗ gửi xe như mọi năm”, anh nói.

VinBus và Xanh SM được nhiều người dân lựa chọn để di chuyển trong những ngày lễ

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã nhanh tay chia sẻ mã khuyến mãi của Xanh SM cho những “tour” tham quan Hà Nội. Nhiều thành viên còn háo hức rủ nhau chụp ảnh check-in trên những “chuyến xe xanh” khi lướt qua các tuyến phố rợp cờ hoa.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, những chuyến xe điện Xanh SM và VinBus hứa hẹn sẽ tạo thêm dấu ấn văn minh, hiện đại trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thế Định