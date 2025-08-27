Chiều 27/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh) diễn ra Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, để đảm bảo an ninh, an toàn Công an TP có thông báo phân luồng giao thông.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 6h đến 24h các ngày từ 28/8 đến 5/9.

Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng để phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện.

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.