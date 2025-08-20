Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc chuỗi các hoạt động trưng bày tại Nhà và Hầm D67, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu, Kỳ đài - Cột cờ Hà Nội.

Bằng cách sử dụng tư liệu, hình ảnh và công nghệ, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản tổ chức nghiên cứu, xây dựng nội dung trưng bày với mục tiêu diễn giải sinh động vai trò của Nhà và Hầm D67 trong giai đoạn 1968 - 1975.

Trưng bày Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, gồm 4 chủ đề: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, Câu chuyện Nhà và Hầm D67, Đánh bại Việt Nam hóa chiến tranh và Chiến tranh phá hoại lần thứ 2, Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Tại đây, khách tham quan được nghe thuyết minh âm thanh nổi và xem các trưng bày khu vực làm việc của Bộ Tổng tham mưu; phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều hiện vật liên quan đến các thiết bị tác chiến của quân đội ta.

Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 là một công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng của Thời đại Hồ Chí Minh. Nhà và Hầm D67 được bí mật xây dựng vào năm 1967, giữa thời kỳ chiến tranh ác liệt. Khi các cuộc không kích của Mỹ vào Hà Nội ngày càng ác liệt, Bộ Tổng tham mưu bảo đảm an toàn cho Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương làm việc, tổ chức các cuộc họp trong những tình huống khẩn cấp với 3 mức: báo động, xuống hầm và sơ tán. Nhà và Hầm D67 đã được bí mật xây dựng trong hoàn cảnh như vậy.

Hầm Cơ yếu tại Hoàng thành Thăng Long - nơi từng giữ mạch thông tin bí mật của Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ đã được mở cửa.

Ngay phía sau Nhà và Hầm D67 là Hầm Cơ yếu - một bộ phận trong hệ thống hầm Khu A thành cổ Hà Nội, được xây dựng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước anh dũng của dân tộc Việt Nam. Hầm Cơ yếu có vai trò quan trọng giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vững sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy đối với các quân binh chủng, các mặt trận trong điều kiện không quân Mỹ đánh phá ác liệt Thủ đô Hà Nội. Tại đây, người xem sẽ được thấy hình ảnh tư liệu về các cán bộ, chiến sĩ từng làm việc tại hầm, những bức mật điện…

Đây là lần đầu tiên, Hầm Cơ yếu được mở cửa, giới thiệu đến công chúng trong dịp Quốc khánh 2/9.

Người xem sẽ được thấy hình ảnh tư liệu về các cán bộ, chiến sĩ từng làm việc tại hầm, những bức mật điện…

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang, căn Hầm Cơ yếu được nghiên cứu phục hồi trên nguyên tắc tôn trọng yếu tố gốc, không can thiệp vào di tích gốc. Những tư liệu, hiện vật trưng bày tại đây cũng được thu thập, nghiên cứu nhằm phát huy tối đa giá trị di tích, tạo dấu ấn mới cho Hoàng thành để thu hút khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Đánh giá chuỗi trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết, các di tích cách mạng Nhà và Hầm D67, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu là một thành tố quan trọng của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long trong Thời đại Hồ Chí Minh, có giá trị đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

"Các di tích cách mạng này là một trong những tiêu chí góp phần đưa Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", PGS.TS Trần Đức Cường cho biết.