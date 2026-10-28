Khảo sát toàn cầu do IDC phối hợp với Intel thực hiện cho thấy 89% lãnh đạo CNTT xác định Agentic AI là ưu tiên trọng yếu trong 12-24 tháng tới, nhưng chỉ 56% tổ chức được cấp đủ ngân sách.

Khoảng 40% người mua được khảo sát ưu tiên máy chủ tiêu chuẩn có khả năng tăng tốc ma trận, vector hoặc hỗ trợ thẻ mở rộng PCIe.

Agentic AI tạo sức ép mới lên hạ tầng CNTT

Ngày 28/10, Intel công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu do tổ chức dữ liệu quốc tế IDC phối hợp thực hiện, cho thấy Agentic AI đang thúc đẩy sự thay đổi đáng kể trong cách doanh nghiệp tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI).

Nếu các mô hình AI truyền thống chủ yếu tiếp nhận yêu cầu và tạo phản hồi, Agentic AI có thể thực hiện chuỗi hành động nhiều bước để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong môi trường doanh nghiệp, các tác nhân AI phải liên tục truy xuất dữ liệu độc quyền, gọi mô hình, tương tác với ứng dụng nghiệp vụ, thực thi mã và tuân thủ các chính sách bảo mật.

Quá trình này làm gia tăng yêu cầu đối với năng lực xử lý, thông lượng mạng và khả năng phân bổ tài nguyên của toàn bộ hệ thống CNTT.

Vì vậy, thách thức không còn chỉ nằm ở việc phát triển mô hình AI, mà chuyển sang khả năng triển khai và vận hành công nghệ trong môi trường thực tế.

Theo khảo sát của IDC, 89% người ra quyết định CNTT đánh giá Agentic AI sẽ giữ vai trò trọng yếu trong 12–24 tháng tới. Tuy nhiên, chỉ 56% tổ chức cho biết được cấp ngân sách đầy đủ hoặc thỏa đáng cho hạ tầng Agentic AI.

Khoảng cách giữa mức độ ưu tiên và nguồn lực đầu tư cho thấy doanh nghiệp cần có chiến lược hạ tầng phù hợp, thay vì chỉ tập trung mua sắm thêm phần cứng.

Theo định hướng được Intel nhấn mạnh, hạ tầng AI cần bảo đảm khả năng triển khai linh hoạt, kết hợp nhiều loại năng lực tính toán và tối ưu phân bổ tài nguyên theo từng tác vụ.

Đưa AI đến nơi dữ liệu đang được lưu trữ

Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là xu hướng kết hợp hạ tầng CNTT nội bộ với điện toán đám mây công cộng.

Cụ thể, 55% người tham gia khảo sát duy trì cách tiếp cận cân bằng giữa hai môi trường này, trong khi 38% chủ yếu hoặc hoàn toàn ưu tiên hệ thống CNTT nội bộ.

Bên cạnh đó, 45% xác định hiện đại hóa hoặc hợp nhất hạ tầng trung tâm dữ liệu là ưu tiên CNTT hàng đầu trong năm 2026, cùng với các mục tiêu về bảo mật, tuân thủ và khả năng phục hồi.

Theo phân tích trong nghiên cứu, nhiều ứng dụng nghiệp vụ và kho dữ liệu độc quyền đã tồn tại trên các hệ thống phân tán.

Dù đám mây công cộng mang lại lợi thế về khả năng mở rộng, một số tác vụ vẫn cần được xử lý gần nguồn dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu về độ trễ, chi phí băng thông, an ninh, chủ quyền dữ liệu và tuân thủ pháp lý.

Điều này khiến mô hình AI lai (hybrid AI) trở thành hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì tập trung toàn bộ hoạt động AI vào một môi trường, doanh nghiệp có thể lựa chọn nơi triển khai phù hợp với đặc điểm dữ liệu và yêu cầu của từng ứng dụng.

CPU và GPU cùng quyết định hiệu quả AI

Nghiên cứu cũng phản ánh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp đánh giá năng lực điện toán phục vụ AI. Có 27% người mua cho rằng GPU là yếu tố quyết định hiệu năng, trong khi 23% coi trọng CPU.

Khoảng một nửa cho rằng hiệu năng phụ thuộc vào từng ngữ cảnh cụ thể, trong đó cả CPU và GPU đều giữ vai trò thiết yếu.

Với Agentic AI, hệ thống không chỉ cần năng lực xử lý các mô hình lớn mà còn phải đáp ứng nhiều công việc liên quan như truy xuất dữ liệu, điều phối tác vụ và vận hành ứng dụng.

Do đó, việc kết hợp CPU, GPU và các bộ tăng tốc chuyên dụng có thể giúp doanh nghiệp sử dụng tài nguyên phù hợp hơn với từng loại công việc.

Khoảng 40% người mua được khảo sát ưu tiên máy chủ tiêu chuẩn có khả năng tăng tốc ma trận, vector hoặc hỗ trợ thẻ mở rộng PCIe.

Kết quả này cho thấy doanh nghiệp quan tâm đến khả năng mở rộng và phối hợp nhiều loại tài nguyên tính toán, thay vì chỉ dựa vào một thành phần phần cứng.

Intel cho rằng giai đoạn tiếp theo của AI doanh nghiệp sẽ được định hình bởi hiệu quả ứng dụng trong hoạt động cốt lõi. Trọng tâm là tận dụng hạ tầng hiện có, đồng thời bổ sung năng lực AI theo nhu cầu và tiến độ triển khai.

Sau giai đoạn thử nghiệm mô hình, doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đưa AI vào dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và hoạt động vận hành thực tế.

Với Agentic AI, bài toán quan trọng không chỉ là tạo ra những hệ thống thông minh hơn, mà còn là xây dựng hạ tầng đủ linh hoạt, an toàn và hiệu quả để chuyển năng lực công nghệ thành giá trị kinh tế thiết thực.