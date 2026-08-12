Trở về quê hương làm homestay, xây dựng tour trải nghiệm bản địa hay kể chuyện làng chài qua những thước phim, nhiều người trẻ đang tìm cách đưa vẻ đẹp, văn hóa và nhịp sống quê biển đến gần hơn với du khách. Những cách làm mới không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của làng chài. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài: Người trẻ kể chuyện làng chài.

4h30 sáng, bầu trời phía đông vừa ửng hồng, bãi biển An Cường (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đã bắt đầu một ngày mới. Ngoài khơi, những chiếc thuyền thúng nối nhau trở về sau một đêm đánh bắt. Trên bãi cát, ngư dân hò nhau đón những mẻ hải sản tươi rói, vài du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bình minh đang nhuộm đỏ mặt biển.

Từ căn homestay nằm sát mặt biển, anh Phạm Văn Lực (37 tuổi) lặng lẽ dõi theo nhịp sống của làng chài - nơi anh từng khao khát rời đi để thoát nghèo, nhưng giờ đây lại quyết tâm trở về làm du lịch.

Bình minh trên làng chài An Cường. Ảnh: Quyết Thắng

Rời phố về làng chài nghèo làm du lịch

Giống nhiều đứa trẻ lớn lên ở làng chài An Cường, tuổi thơ của anh Lực gắn với những chuyến tàu ra khơi từ lúc tinh mơ, những mùa biển được mất theo con nước và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

"Ngày còn nhỏ, tôi luôn mong học thật giỏi để có cơ hội rời làng, đến các thành phố lớn làm việc. Lúc đó ai cũng nghĩ phải đi xa mới có tương lai", anh Lực kể.

Sau khi đỗ đại học, anh Lực tới TPHCM học tập rồi lập nghiệp tại đây. Cuộc sống của hai vợ chồng anh dần ổn định, mọi điều kiện dịch vụ, trường học, bệnh viện đều thuận tiện. Nhưng sống giữa thành phố tiện nghi, anh vẫn nhung nhớ quê hương.

Mỗi lần trở về An Cường, anh đều dậy từ rất sớm để ra biển ngắm bình minh, theo dõi bà con kéo lưới, phân loại hải sản ngay trên bờ biển.

"Khi ấy tôi tự hỏi 'tại sao quê mình đẹp như vậy mà vẫn chưa nhiều người biết?'. Tôi từng đến nhiều làng chài nhưng không còn nhiều nơi giữ được vẻ đẹp hoang sơ, bình yên, nghề đánh bắt truyền thống như quê mình", anh cho hay.

Anh Lực về quê hương làm du lịch, mở quán cà phê và homestay. Ảnh: NVCC

Với sự động viên từ vợ, anh Lực quyết định rời bỏ công việc ổn định tại TPHCM để về Quảng Ngãi, bắt đầu làm du lịch.

"Ban đầu, nhiều người thân, bạn bè ngăn cản vì nghĩ làm du lịch ở nơi còn vắng vẻ, vô danh trên bản đồ du lịch như An Cường quá mạo hiểm, khả năng thành công không cao", anh nhớ lại.

Năm 2025, vợ chồng anh vay vốn, dồn tiền tích cóp để mua mảnh đất sát biển, xây dựng một quán cà phê và homestay xinh xắn.

Ngôi nhà được thiết kế mang nét kiến trúc Địa Trung Hải với không gian mở, ưu tiên đón gió biển và ánh sáng tự nhiên. Công trình dự kiến hoàn thành trong khoảng 4 tháng nhưng do mưa bão kéo dài, phải gần 9 tháng mới hoàn thiện.

"Vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm nên học từng chút một, vừa làm vừa tham khảo thêm trên mạng. Chúng tôi thích không gian sạch sẽ, gọn gàng thế nào thì cố gắng làm homestay như vậy, làm chậm một chút nhưng chỉn chu còn hơn làm nhanh mà không giữ được chất lượng", anh Lực nói.

Hiện homestay có 9 phòng nghỉ, có dịch vụ ăn uống. Hai vợ chồng anh trực tiếp quản lý, từ chăm sóc không gian đến nấu ăn phục vụ khách. Hai vợ chồng thay phiên đi lại giữa TPHCM và Quảng Ngãi để chăm sóc con, duy trì kinh doanh.

Homestay nằm sát biển với những căn phòng, ban công hướng thẳng ra biển An Cường. Ảnh: Quyết Thắng/NVCC

Những ngày đầu vận hành, điều khiến anh Lực áp lực nhất là làm sao để một vùng biển còn khá xa lạ như An Cường được du khách biết đến. Chi phí đầu tư lớn, mỗi tháng đều phải trả lãi ngân hàng, cộng thêm chi phí vận hành và nhân sự khiến hai vợ chồng không ít lần trăn trở.

May mắn, những hình ảnh mộc mạc về bãi biển An Cường do hai vợ chồng anh ghi lại và chia sẻ nhận được sự quan tâm của du khách. Từ khi mở cửa dịp lễ 30/4-1/5 đến nay, homestay gần như luôn kín phòng vào các ngày cuối tuần và cao điểm mùa hè.

Giữ chân du khách nhờ nhịp sống đơn sơ

An Cường có đường vào nhỏ, khá khó tìm, nhưng bù lại vẫn giữ được vẻ nguyên sơ với biển xanh trong, bãi cát trắng mịn và người dân chất phác, thân thiện.

Về làng làm du lịch, anh Lực mong muốn du khách không chỉ lưu trú mà còn hòa vào nhịp sống địa phương. Từ sáng sớm, khách có thể ngắm bình minh, theo chân ngư dân kéo lưới rùng - phương pháp đánh bắt hải sản truyền thống gần bờ, mua hải sản tươi với giá phải chăng rồi nhờ homestay chế biến.

Du khách có thể tắm biển, cắm trại, chiều dạo dọc bờ cát, tối theo người dân soi còng rồi quây quần bên bếp than thưởng thức hải sản nướng.

Trong đó, kéo lưới rùng là trải nghiệm được nhiều người yêu thích. “Mọi người cùng hò kéo lưới rồi chia nhau những con cá tươi rói, ai cũng rất hào hứng. Nhiều em nhỏ thành phố chưa từng biết nghề biển nên càng thích thú khi được trải nghiệm”, anh Lực cho hay.

An Cường sở hữu nước biển trong xanh, bờ cát trắng mịn. Ảnh: Quyết Thắng

Mong cả làng cùng hưởng lợi từ du lịch

Ngay từ khi bắt đầu, anh Lực xác định không thể phát triển một mình.

Anh kết nối với các ngư dân trong thôn để cùng tổ chức hoạt động kéo lưới, giới thiệu nghề biển, cung cấp hải sản tươi cho du khách. Theo anh, khi người dân cùng tham gia, khách sẽ có trải nghiệm chân thực hơn, còn bà con cũng có thêm nguồn thu ngay trên quê hương.

"Tôi mong du lịch tạo thêm cơ hội cho người dân chứ không chỉ riêng homestay của mình", anh tâm sự.

Du khách có thể mua hải sản của bà con và nhờ homestay chế biến. Ảnh: NVCC

Ông Huỳnh Văn Long, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Cường, cho biết homestay của anh Lực là mô hình lưu trú đầu tiên tại địa phương. Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản, vài năm gần đây mới có thêm một số quán cà phê ven biển.

"Mùa hè năm nay, lượng khách đến An Cường tăng rõ rệt, mở ra kỳ vọng mới cho du lịch cộng đồng. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều người con trở về phát triển du lịch quê hương như anh Lực", ông Long cho biết.

Về phần mình, anh Lực đang tiếp tục tìm cách thu hút khách quốc tế đến với làng chài quê hương.

“Tôi mong mỏi làng chài quê mình sẽ được biết đến nhiều hơn nhưng cũng mong muốn gìn giữ được nét riêng có, thay vì chạy theo những công trình xây dựng ồ ạt”, anh tâm sự.

"Chỗ bạn gọi món ni là món chi?", "Dân biển bảo quản hải sản như răng?", "Bật mí món ăn không thể thiếu của người dân làng chài..." - bằng chất giọng Quảng Nam gần gũi, Võ Hoàng Duyên thường bắt đầu những video về làng chài quê mình như thế. Mời độc giả tiếp tục đón đọc bài viết: Rời phố về quê, cô gái 23 tuổi tiết lộ những điều thú vị về làng chài Đà Nẵng.