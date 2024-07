Giữa tháng 6, vợ chồng anh Trương Mạnh Huy (36 tuổi, thợ ảnh, sống tại Hà Nội), chị Đặng Thu Hiền (35 tuổi) cùng 3 người bạn thân đã có chuyến du lịch “tìm lại thanh xuân” tại Quảng Ngãi. Anh Huy gọi đây là chuyến đi "trốn con" ở tuổi U40.

"Cuộc hành trình khám phá Quảng Ngãi trong 5 ngày là ký ức siêu đẹp với chúng tôi. Cả nhóm rong ruổi trên những chiếc xe máy, mỗi ngày lái hơn 120km để ngắm những bãi biển xanh ngắt, hít hà hương gió biển mát dịu, đắm chìm vào chiều hoàng hôn. Chúng tôi như những đứa trẻ hòa mình vào thiên nhiên, vẫy vùng giữa biển cả, vô tư vui đùa bên bạn bè, quên hết âu lo, sầu muộn. Chuyến đi như tấm vé trở về tuổi trẻ”, vợ chồng anh Huy chia sẻ.

Anh Huy cho biết, ba thành viên nam trong nhóm đã chơi với nhau gần 20 năm, từ khi còn là học sinh, sinh viên. Sau này, nhóm "kết nạp" thêm hai thành viên nữ là vợ anh Huy và vợ một thành viên khác.

Khi chưa lập gia đình, nhóm có nhiều chuyến du lịch, khám phá cùng nhau mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết. Tuy nhiên, khi hai cặp đôi trong nhóm kết hôn và có con, việc sắp xếp thời gian gặp gỡ trở nên khó khăn. "Hiện tại, các con đã lớn hơn nên chúng tôi quyết định gửi con cho ông bà, dành ít ngày ngắn ngủi để tìm lại thanh xuân một lần nữa, giải tỏa những áp lực cuộc sống”, anh Huy cho hay.

Nhóm bạn thân đi xe giường nằm từ Hà Nội vào thành phố Quảng Ngãi. Tại đây, họ thuê 3 chiếc xe máy, rong ruổi tới nhiều địa điểm khác nhau.

Ngày đầu tiên, nhóm tới thị xã Đức Phổ, khám phá cảng Mỹ Á, biển Hóc Mó, biển Châu Me. Ba ngày tiếp theo, nhóm tới thăm Hòn Nhàn, mũi Ba Làng An, bãi Xếp, bờ kè Nghĩa An.

"Chúng tôi ưu tiên các điểm đến có phong cảnh đẹp, ít khách du lịch. Những nơi này dù dịch vụ hạn chế nhưng yên tĩnh, giữ nguyên nét hoang sơ”, anh Huy cho hay.

Nơi nhóm bạn ấn tượng là bãi Xếp. Bãi Xếp – Hòn Nhàn thuộc xóm Ghềnh Đá, Bình Châu, Bình Sơn. Bãi Xếp được hình thành từ hoạt động phun trào và kiến tạo của vùng trầm tích núi lửa. Biển ở đây rất cạn và trong, du khách có thể lội bộ bắt cua ốc, rong biển.

Nhóm anh Huy tới bãi Xếp vào buổi chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, cả bãi biển chỉ có đúng 5 người bạn và vài đứa trẻ trong làng. "Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời màu hồng cam, soi xuống nước biển xanh ngắt, tạo nên cảnh tượng đẹp vô cùng, khó diễn tả thành lời”, anh Huy chia sẻ.

Vài năm qua, trong những chuyến du lịch cùng gia đình, vợ chồng anh Huy thường phải lo lắng, chăm sóc cho con nhỏ. Lần này, họ quyết định trải nghiệm "tất tay" những trò chơi thú vị nhất.

Trong hành trình khám phá Hòn Nhàn, nhóm quyết định thuê 3 chiếc thuyền SUP từ thành phố, chở xe máy 25km đến bãi biển xã Bình Châu. Tại đây, các dịch vụ du lịch còn chưa phát triển nên nhóm liên hệ với một gia đình địa phương, nhờ đưa ra Hòn Nhàn - cách bờ biển khoảng 15 phút đi thuyền. Đứng trên Hòn Nhàn, du khách có thể thỏa thích ngắm biển cả bao la, nhìn về phía Ba Làng An, ngọn hải đăng... đặc biệt, đảo Lý Sơn hiện ra khá rõ nét.

Cả nhóm thỏa sức lặn, chèo SUP giữa bãi biển hoang sơ, xanh ngắt, vùng vẫy như những đứa trẻ.

Anh Huy cho biết, trước hành trình, nhóm lên kế hoạch khá kĩ từ lịch trình, trang phục, sức khỏe, Về tài chính, mỗi người chuẩn bị khoảng 10 triệu đồng để có những trải nghiệm thoải mái nhất.

"Quảng Ngãi rất đẹp, giao thông thuận lợi. Du khách có thể lựa chọn đi ô tô, máy bay hay tàu, tùy mong muốn. Chúng tôi đi xe giường nằm vào thành phố và trở ra bằng máy bay. Đặc sản Quảng Ngãi ngon và rẻ, người dân vô cùng mến khách. Nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ quay lại Quảng Ngãi một lần nữa”, anh Huy cho hay.

Ảnh: NVCC