Không có chuyện "thấy vui là làm"

- Chị trở lại điện ảnh sau 8 năm với tâm thế nào?

Tôi không bao giờ tính cái gì quá dài. Tất cả đều đến tự nhiên.

Ban đầu, Mai Tài Phến có tìm các nhà sản xuất khác, tôi còn không tính đóng phim, vậy mà cuối cùng vừa đóng phim vừa sản xuất. Lúc tôi nhận lời, Phến nói: "Cô Tâm chịu đóng thì hay quá rồi".

Khi công việc đến như cơ duyên, tôi đều vui vẻ đón lấy. Tôi làm việc với tâm thế hưng phấn, cùng lắm chỉ hồi hộp lúc trước khi sản phẩm thôi.

- Sẽ có cuộc đối đầu giữa "Tài" và top 1 phòng vé hiện tại - "Thỏ ơi!" của Trấn Thành?

Mỗi người sẽ có gu khác nhau, ai ra rạp trong đầu đều có sẵn lựa chọn rồi. Chúng ta đừng cố nghĩ đến chuyện đối đầu làm gì cho mệt.

Riêng tôi mong tất cả phim Việt đều được khán giả yêu quý. Tôi cũng làm phim và hiểu nó rất cực, lo lắng đủ điều. Phim nào ra rạp cũng có giá trị riêng và ai cũng mong muốn làm phim đàng hoàng.

Một phân cảnh của Mỹ Tâm trong "Tài". Ảnh: NSX

- Là sao hạng S mảng nhạc, chị làm gì cũng ở trên đỉnh cao nhưng điện ảnh là "ngọn núi" hoàn toàn khác. Nếu doanh thu phim này thấp, tên tuổi chị sẽ bị ảnh hưởng...

Làm phim hay làm gì, tôi đều phiêu theo bên trong mình nên không hề nghĩ đến khía cạnh này. Khi ra phim, mọi người bắt đầu bàn tán, tôi giật mình tự hỏi: "Ờ he? Nếu phim không thắng thì sao he?".

Tôi không biết thế nào là phim thắng, phim thua, chỉ biết làm gì cũng phải đến cùng.

Chẳng hạn như phim tài liệu Tri âm, với tôi là bộ phim cực kỳ thành công.

Dù là top doanh thu đối với phim tài liệu nhưng nó chỉ mười mấy tỷ thôi, vừa đủ tiền sản xuất, đâu có cao so với phim khác.

Tuy nhiên, bộ phim đã rất viral, mang đến người xem giá trị tốt đẹp, sự tích cực. Nhiều bạn sau khi xem phim đã trở lại làm nghề với năng lượng mới. Điều đó khiến tôi vui vô cùng!

Vậy bộ phim đó có thắng không? Theo tôi, hãy để bộ phim ra mắt, được hay không chúng ta sẽ thấy ngay.

Trailer "Tài"

- Là nhà đầu tư mà chị nói "làm vì vui" hơi khó tin nhỉ?

Đúng rồi, chắc mọi người sẽ khó tin đó. Nhưng tôi phải tin mình chứ? Nếu không, sao tôi "ôm" một dự án mấy chục tỷ được?

Khi một bộ phim mang đến giá trị cho người xem, khi rất nhiều đồng nghiệp đến gặp tôi để chia sẻ về cảm xúc sau khi xem phim, tôi biết mình đã đúng.

Mà khi đã đúng, tôi không có gì để hối hận. Niềm tin đúng sẽ dẫn chúng ta đi con đường đúng và đến đúng nơi cần đến.

Tôi rất tỉnh táo. Không có chuyện tôi "cứ thấy vui là làm" mà là "làm với niềm vui trong công việc".

Bình thường, người xung quanh hay thấy tôi lười biếng nhưng khi đã làm sẽ rất tập trung, làm tới nơi tới chốn như một cách tôn trọng chính mình, cộng sự và khán giả của mình.

Đó là tôn chỉ sống của tôi từ nhỏ tới giờ, chưa từng thay đổi.

Mỹ Tâm xác nhận "câu trả lời cho tất cả câu hỏi liên quan Tâm và Phến đều có trong phim 'Tài'". Ảnh: NSX

Thực hư chuyện "Thuận Tâm thì sống"

- Chị và Mai Tài Phến chơi thân, làm việc chung dễ hay khó hơn?

Tôi và Phến bất đồng kha khá vì ai cũng kiên định với quan điểm cá nhân.

Tôi làm việc với Phến trong tư thế đối tác, cộng sự chứ không phải bạn thân. Nhưng khi làm việc, chúng tôi cũng có lúc cãi nhau rồi im lặng.

Cách giải quyết của tôi là gọi tập thể đến, nêu vấn đề ra rồi để số đông biểu quyết.

Đạo diễn, biên kịch hay bay bổng lắm, "bay" tùm lum luôn. Tôi cũng muốn theo nhưng làm sản xuất phải tỉnh táo, phải tự hỏi mình: Cái đó có khả thi không? Có vượt quá ngân sách?

Chẳng hạn, Phến muốn có một trận đánh hoành tráng trên tàu đầu phim. Nhưng để set trận đó cần một hệ thống giàn giáo, một cái sàn mấy chục mét trên mặt nước, chưa kể cần cẩu, máy móc và mấy ký đèn.

Tôi trăn trở nhưng thấy Phến tâm huyết quá, cũng phải theo. Tôi bắt giàn giáo hết 100 triệu đồng thì không được làm tiếp vì cản trở tàu bè qua lại trên sông. Thế là thôi, mất 100 triệu nhưng vẫn hơn là mất thêm mấy trăm triệu khác. (cười)

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đầy tình tứ tại sự kiện. Ảnh: NVCC

Nói chung, cái khó của làm sản xuất là phải cân bằng giữa mong muốn của ê-kíp và thực tế. Tôi muốn mọi người vui; nếu chịu thiệt trong khả năng cho phép tôi đồng ý hết, cứ làm đi.

- Làm sao để chị - người có tiền, có quyền, có tiếng nói - nhún nhường trước anh ấy? Nghe đồn phong cách làm việc của "tổng tài" Mỹ Tâm là "Thuận Tâm thì sống"?

Mọi người đồn Mỹ Tâm dữ vậy đó hả? Đúng là "tiếng lành đồn xa" ha!

Tôi rất bình thường. Bình thường tới mức mọi người không tin, vậy là trở thành bất thường!

Thứ nhất, tôi là kiểu người rạch ròi đúng - sai. Thấy cái gì đúng thì làm, thấy con đường nào thẳng thì đi.

Thứ hai, tôi biết lắng nghe. Trước bất cứ chuyện gì, tôi đều nghe người ta nói trước đã. Nếu họ thuyết phục được tôi rằng điều đó đúng, tôi sẽ theo.

Tôi không nhún nhường nhưng biết lắng nghe, biết cái gì tốt cho tập thể và luôn muốn mọi người vui vẻ trong công việc.

Và tôi đang làm việc với những người rất hiểu mình - những người khiến tôi không cần dùng đến "quyền quyết định" như anh nói. Tôi chỉ quyết khi tình huống bắt buộc mình phải đưa ra chọn lựa.

Mỹ Tâm chụp ảnh cùng bố (hàng đầu, vest xanh) và mẹ (hàng đầu, vest đỏ). Ảnh: FBNV

Bố mẹ Mỹ Tâm hỏi Mai Tài Phến "có đau không"

- Hai người hiểu nhau đến mức nào?

Tôi và Phến hoặc tranh cãi đến vô cùng hoặc không cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau là hiểu tất cả, nói chung "tẻn tẻn" như phim vậy đó!

Tôi nhận phim này vì tin Phến. Tin ở tất cả. Và bây giờ tôi thấy Phến còn hơn cả những gì mình mong đợi.

Khi đi đúng đường, bạn phát tiết ra những nội lực bên trong. Tư duy của Phến làm tôi rất ngạc nhiên và có những quyết định làm tôi nể bạn.

- 9 năm quen biết, chị thấy anh ấy thay đổi ra sao?

9 năm quen nhau nhưng làm chung có 2 dự án chứ mấy! (cười) Phến trưởng thành, chín chắn, tư duy rất mới.

Tôi rất tôn trọng Phến và tài năng của bạn ấy dù không bao giờ nói điều này với bạn. Đời thường, chúng tôi ít khi nào nói về con người của nhau.

Với Mỹ Tâm, bí quyết gìn giữ mối quan hệ bền chặt là sự chân thành. Ảnh: FBNV

- Làm thế nào để hai người giữ mối quan hệ bền chặt?

Sự chân thành. Từ buổi làm việc đầu tiên trong dự án MV Đừng hỏi em, tôi ấn tượng bạn ít nói nhưng làm gì cũng rất quyết liệt.

Đến nay, điều đó chưa từng thay đổi. Phến nói được làm được, luôn tập trung vào việc đang làm và cực kỳ say mê công việc.

Những điều đó khiến tôi thấu cảm, dễ nói chuyện và đồng hành cùng Phến.

- Sau khi xem phim, gia đình chị nói gì về Mai Tài Phến?

Bố mẹ tôi khen phim hay, hỏi Phến quay phim đánh nhau như vậy có bị đau không? Sao xem phim thấy đau quá vậy? Vậy thôi đó.

- Năm nay, chị còn làm gì nữa?

Tôi chưa có dự định gì nhưng giám đốc sản xuất thì có, nhiều lắm. Công ty cứ để sẵn vậy đó, khi nào tôi làm thì chọn một cái.

Tuổi này, tôi không có áp lực phải bao lâu làm sản phẩm một lần. Cái nào đủ duyên, đủ cảm hứng và hưng phấn, tôi sẽ làm.

Mỹ Tâm nói về Mai Tài Phến