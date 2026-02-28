Ca sĩ Mỹ Tâm - diễn viên Mai Tài Phến

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến quen biết nhau khi lần đầu làm việc trong MV Đừng hỏi em ra mắt năm 2017. Họ tiếp tục kết hợp trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh 2 năm sau đó.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nên duyên từ khi đóng chung MV "Đừng hỏi em".

Từ đó đến nay, cặp đôi song hành trong nhiều hoạt động nghệ thuật lẫn thiện nguyện. Dù cách biệt 10 tuổi, họ được khen xứng đôi khi xuất hiện bên nhau.

Họ không khẳng định hay phủ nhận tin đồn, chỉ nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Dù vậy, một số cư dân mạng tinh ý "soi" ra những lần Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dùng đồ đôi, cùng xuất hiện ở sân bay, du lịch, ăn uống cùng địa điểm...

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được fan tích cực "đẩy thuyền".

Ca sĩ Mỹ Tâm thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, chu đáo, hiểu chuyện, khiến cô luôn thấy thoải mái lúc ở cạnh. Ngược lại, nam diễn viên cũng dành tình cảm cho ca sĩ vì sự khiêm tốn, tử tế và hết lòng với nghề nghiệp, mọi người xung quanh.

Trong 1 bài phỏng vấn, Mỹ Tâm xác nhận cô đang hạnh phúc trong tình yêu, song không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư.

Hạn chế nói về nhau nhưng cặp đôi âm thầm ủng hộ đối phương. Khi Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm năm 2022, Mai Tài Phến có mặt dưới hàng ghế khán giả, dự tiệc cảm ơn sau đêm nhạc. Ở concert See the light tại Hà Nội, Mai Tài Phến đăng ảnh săn vé, công khai cổ vũ "bạn gái tin đồn". Trong đêm nhạc, khi được Mỹ Tâm gọi tên, Mai Tài Phến có màn "bắn tim" đáp lại gây sốt mạng xã hội.

Tại sự kiện ra mắt phim Đất rừng phương Nam (2023) có Mai Tài Phến đóng, Mỹ Tâm cũng hiếm hoi xuất hiện để ủng hộ diễn viên.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tái hợp với phim "Tài".

Mới nhất, cả 2 tiếp tục hợp tác trong dự án điện ảnh mới Tài, dự kiến công chiếu 6/3. Phim do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính. Đây cũng là lần đầu tiên họ song hành ở vai trò đầu tàu của một dự án nên được khán giả, giới truyền thông trông chờ.

Các bài viết về cặp đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến luôn thu hút lượt tương tác cao trên mạng xã hội. Trên các fanpage, hội nhóm, mọi người thả tim, bình luận tích cực, mong cái kết đẹp của cặp đôi sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Mỹ Tâm nhắc về Mai Tài Phến trong concert cuối năm 2025

Diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu bị khán giả đặt nghi vấn “phim giả tình thật” sau khi cùng vào vai người yêu, có nhiều phân cảnh tình cảm trong bộ phim Sinh tử phát sóng năm 2019.

Cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga "như hình với bóng" ở các sự kiện.

Sau phim, cả 2 giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện và ngồi cạnh nhau, có các cử chỉ thân thiết trong các sự kiện.

Cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều trải qua đổ vỡ hôn nhân nên tìm thấy sự đồng cảm với đối phương. Chính sự ăn ý, tương tác tự nhiên và những khoảnh khắc ngọt ngào khiến họ liên tục bị cư dân mạng nghi ngờ có mối quan hệ "trên mức tình bạn".

Khi Quỳnh Nga đăng quang Bước nhảy Hoàn vũ, Việt Anh đích thân lên sân khấu tặng hoa cho cô. Nam diễn viên còn nói lời ngọt ngào tới người tình tin đồn: “Cô ấy đã làm được rồi, chúc mừng Nữ hoàng Bước nhảy Hoàn vũ 2024!”. Sự úp mở về mối quan hệ ngoài đời của 2 diễn viên khiến khán giả tò mò.

Cả 2 không ngại bày tỏ cử chỉ thân thiết nơi đông người.

Cuối tháng 12/2025, trong bài phỏng vấn với VietNamNet, Việt Anh thừa nhận anh và Quỳnh Nga có nhiều sự đồng điệu về ngoại hình, tính cách.

“Tôi vui vì được khán giả ủng hộ nhưng cả 2 chưa có gì để chia sẻ cả. Bản thân tôi và Nga có vài mục tiêu lớn lao, hoài bão riêng, còn chuyện tình cảm cá nhân không phải ưu tiên số 1 lúc này.

Chúng tôi đang xây dựng sự nghiệp riêng. Khi mọi thứ ổn thỏa, nếu có duyên nợ, tôi chủ động thông báo đến mọi người”, diễn viên tiết lộ.

Cả 2 đều bận rộn xây dựng sự nghiệp riêng nên chưa đặt tình cảm là ưu tiên lúc này.

Tuổi 45, Việt Anh cũng thay đổi nhiều trong tình cảm, trở nên kín đáo, cảm xúc chậm rãi hơn chứ không ồn ào như trước. Vài năm trước, anh từng suy nghĩ chỉ yêu đương, không kết hôn. Lúc này, anh lại khao khát 1 tổ ấm nhỏ hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Quỳnh Nga từng chia sẻ về Việt Anh: “Tôi nghĩ gặp một người đẹp trai, lịch sự như thế bất cứ người phụ nữ nào cũng thấy 'hay ho' nhưng để mở lòng bắt đầu vào mối quan hệ tìm hiểu chắc khó vì chúng tôi đều đang bận".

Diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga song ca trên truyền hình

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV