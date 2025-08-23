Theo quan niệm dân gian Việt Nam từ xa xưa, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thời điểm nhiều vong hồn trở lại trần gian, mang theo những điều xui rủi.

Tháng cô hồn năm 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 23/8 (1/7 âm lịch) đến hết ngày 21/9 dương lịch (30/7 âm lịch).

Vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn, theo dân gian, ngoài kiêng làm những việc trọng đại, các gia đình bày lễ cúng thành tâm, và thực hiện một số điều để cầu may mắn bình an, tránh điều xui rủi.

Mâm cúng ngày mùng 1 tháng cô hồn thường được các gia đình chuẩn bị rất kỹ càng. Ảnh: Giang Bui

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian được truyền lại, không có ai kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", người dân vẫn chú trọng làm theo.

Chuyên gia nhấn mạnh, không riêng ngày mùng 1, trong suốt tháng cô hồn, người dân có thể tham khảo những việc nên làm như sau:

1. Thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt. Vì tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm.

2. Hạn chế sát sinh, không nên ăn thịt chó, mèo, ba ba, rùa, rắn... trong tháng 7 âm lịch.

3. Nên làm nhiều việc thiện trong tháng này.

4. Nên chăm chỉ đọc kinh hoặc niệm Phật, tuỳ theo đức tin và tôn giáo.

5. Nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay trong mối quan hệ bạn bè, đối tác.

6. Nên tránh xa các cuộc xung đột.

7. Nên giúp người, cứu người khi họ gặp nạn.

8. Nên đi chùa, nhà thờ cầu xin sức khỏe, bình an, cầu siêu.

9. Sau ngày 17/7 và vào đầu tháng 8 âm lịch, nên dùng hỗn hợp ngũ vị hương được nấu từ 5 loại hương thơm của hồi khô, quế khô, xả, hương nhu, mùi thơm (hoặc lá bưởi) kết hợp rượu ngâm gừng (ngâm ít nhất 5 ngày) để thanh tẩy hoàn toàn trong căn nhà, có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở.

