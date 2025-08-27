Những ngày này được xem là ngày Hoàng đạo, rất thích hợp để các gia đình tổ chức lễ cúng, dâng hương thần linh, gia tiên và làm lễ bố thí cô hồn.

Những ngày tốt để cúng trước Rằm tháng 7 năm 2025 gồm:

Ngoài việc cúng đúng ngày Rằm, các gia đình cũng có thể cúng trước Rằm để tránh ngày cao điểm, đồng thời chọn những ngày Hoàng đạo để lễ thêm hanh thông.

Theo lịch vạn niên, Rằm tháng 7 năm 2025 (15/7 âm lịch) rơi vào thứ Bảy, ngày 6/9 dương lịch. Đây là ngày chính lễ, được xem là thời điểm tốt nhất để làm lễ Vu Lan, cúng thần linh, gia tiên và cúng thí thực cô hồn.

Năm 2025, tháng cô hồn sẽ kéo dài từ ngày 23/8 đến hết ngày 21/9 dương lịch.

Theo TS. Dương Hoàng Lộc (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM), tháng cô hồn kéo dài từ mùng 1 đến hết ngày 30/7 âm lịch hằng năm.

Người Việt xưa quan niệm tháng 7 âm lịch là “tháng cô hồn” – thời điểm nhiều vong linh trở lại dương thế, mang theo điều xui rủi.

Cúng Rằm tháng 7 năm 2025 vào ngày, giờ nào tốt?

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 cần chuẩn bị gì?

Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, NXB Hồng Đức, ngày Rằm tháng 7, các gia đình cần chuẩn bị mâm cúng trong nhà và mâm cúng cô hồn (chúng sinh) ngoài trời.

Mâm cúng trong nhà dịp Rằm tháng 7 có mâm cúng gia tiên. Lễ vật thường có hương hoa, rượu, xôi đặt trên mâm cỗ mặn với nhiều món ăn được chế biến cẩn thận, trình bày đẹp mắt.

Ngoài ra, mâm cỗ còn có vàng mã, quần áo, hài giấy…

Ảnh minh họa: Thuy Linh Do

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội) từng chia sẻ với VietNamNet rằng, mâm cúng trong nhà dịp Rằm tháng 7 âm lịch gồm có mâm cúng Phật và mâm cúng gia tiên.

Đối với những gia đình theo đạo Phật, Rằm tháng 7 là một ngày lễ lớn. Rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích Mục Kiền Liên xả thân cứu mẹ. Vào ngày lễ Vu Lan, bạn chỉ cần sắp một mâm cơm chay hoặc đơn giản hơn là mâm ngũ quả để cúng Phật rồi thụ lộc tại nhà.

Mâm cúng gia tiên thường là cỗ mặn với các món như xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho…

Mâm cúng chúng sinh (cô hồn)

Đối với mâm cúng này, tùy theo số lượng, lễ vật thường được bày vào nong hoặc nia, mẹt, mâm… Lễ vật thường có cháo hoa, cơm vắt, chuối, ổi, bánh, kẹo, ngô rang, xôi chè, bỏng...

Tuy nhiên, các lễ vật thường được cắt nhỏ như để chia cho nhiều người. Ngoài ra, mâm cỗ này còn có tiền giấy, quần áo nhỏ...

Nghệ nhân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết từng chia sẻ, mâm cỗ này gồm có: Muối, gạo (1 đĩa sẽ được rắc ra vỉa hè hoặc sân nhà về 4 phương, 8 hướng sau khi cúng xong), cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ), hoa quả (5 loại 5 mầu),12 cục đường thẻ.

Quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng...). Các loại bỏng ngô, bánh, kẹo...

Nước: 3 chung (hay 3 ly nhỏ )

Ngoài ra còn có 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ...