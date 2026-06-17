Chiều 19/6, BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 họp báo khởi động tại TPHCM. Thông tin gây chú ý là diện tích sân khấu từ 3.000m² lên 6.000m².

Năm nay, Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Á hậu 4 Miss Grand International 2023 - đảm nhận đồng thời vai trò giám đốc điều hành và thành viên ban giám khảo. Đây là lần đầu tiên một cựu hoa hậu của cuộc thi trực tiếp tham gia tổ chức ở cương vị điều hành thay vì chỉ xuất hiện trên ghế giám khảo.

Ngoài Lê Hoàng Phương, ban giám khảo còn có: Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên; Hương Giang, Đoàn Thiên Ân; diễn viên Quốc Trường; ca sĩ Nhật Kim Anh... NSND Vương Duy Biên đảm nhận vai trò Trưởng BGK.

Lê Hoàng Phương giới thiệu lịch trình cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026.

Sau vòng sơ khảo ngày 19/6, thí sinh tập trung chính thức ngày 2/7. Các phần thi lần lượt gồm: The Grand Talent (7/7 - vòng loại, 10/7 - chung kết), The Grand Chat (12/7), phỏng vấn kín (21/7), phần thi hình thể The Grand Hit (23/7). Trước đêm chung kết còn có The Grand National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) và đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 15.

Đêm chung kết ngày 31/7 áp dụng format mới: Top 20 thay vì top 15 như các mùa trước, trong đó 15 suất do ban giám khảo chọn và 5 suất dành cho thí sinh đoạt giải phụ. Giải Người đẹp được yêu thích nhất do khán giả bình chọn sẽ được đặc cách vào top 10.

Miss Grand Vietnam là một trong những cuộc thi nhan sắc có lượng người theo dõi đông đảo nhưng cũng thường xuyên kèm tranh luận - từ kết quả chung kết, tiêu chí tuyển chọn, đến hành trình đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Yến Nhi catwalk tại buổi khởi đông:

Ảnh, video: HM