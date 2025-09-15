Tối 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TPHCM với chủ đề Kỷ nguyên cất cánh vươn mình.

Danh hiệu cao nhất Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Cô sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 trao cho Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Ban giám khảo đêm chung kết với sự hiện diện của nhiều gương mặt uy tín như: Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng BGK), NSND Vương Duy Biên, diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh, diễn viên Quốc Trường, hoa hậu Lê Hoàng Phương, hoa hậu Đoàn Thiên Ân...

Đêm chung kết bắt đầu với màn hô tên và tự giới thiệu của các thí sinh. Tiếp nối là phần trình đồng diễn áo tắm của top 35 với tiết mục Chờ một tiếng yêu của Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2024 - Hellen (Vũ Thị Thu Hiền). Sau đó, top 20 trình diễn bikini.

Sau phần thi này, ban giám khảo công bố top 15 thí sinh bước vào vòng thi trình diễn trang phục dạ hội gồm: Mlô H Senaivi (SBD 284 - Đắk Lắk), Nguyễn Hồng Ngân (SBD 606 - TP.HCM), Nguyễn Thị Kiều My (SBD 102 - Tây Ninh), Phan Như Thuỳ (SBD 678 - Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kim Anh (SBD 311 - Hưng Yên), La Ngọc Phương Anh (SBD 027 - An Giang), Nguyễn Phương Hoa (SBD 879 - TP.HCM), Phạm Khánh Ngân (SBD 268 - Đồng Nai), Văn Minh Trúc (SBD 066 - Lâm Đồng), Đinh Y Quyên (SBD 303 - Gia Lai), Lê Thị Thu Trà (SBD 456 - Nghệ An), Nguyễn Thị Yến Nhi (SBD 379 - Đắk Lắk), Bùi Thu Thuỷ (SBD 145 - Hưng Yên) và Nguyễn Thị Hồng (SBD 182 - Hải Phòng).

Một sự cố xảy ra khi MC chỉ công bố 14 thí sinh, sau đó Nguyễn Thị Thu Ngân (SBD 522) từ Cà Mau mới được bổ sung. Các thí sinh trình diễn kết hợp cùng tiết mục Sway do Hera Ngọc Hằng và kiện tướng dancesport Huỳnh Huy dẫn dắt.

Top 10 thí sinh lộ diện gồm: Phan Như Thuỳ, Mlô H Senaivi, Bùi Thu Thuỷ, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Kiều My, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thị Thu Trà và Nguyễn Thị Thu Ngân. Thí sinh thứ 10 giành vé vào top 10 thông qua giải thưởng Miss Popular Vote là Bùi Thị Uyên Phương (SBD 116 - Đắk Lắk).

Top 10 sau đó tiếp tục bước vào phần trình diễn trang phục áo dài và thuyết trình về chủ đề Việt Nam tôi, kỷ nguyên cất cánh vươn mình. Các người đẹp truyền tải thông điệp hòa bình và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Kết quả phần thi chọn ra top 5 gương mặt xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử gồm: La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân, Đinh Y Quyên.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (từ trái qua): La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Ngân, Đinh Y Quyên, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Yến Nhi.

Phần thi ứng xử câu hỏi chung do Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo đặt có nội dung: Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?

Thí sinh La Ngọc Phương Anh trả lời: "Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tôi tin người trẻ không chỉ cần học thức mà cần phải biết sẻ chia và tôi mong muốn đem những giá trị những kiến thức đã học được lan tỏa và tạo ra những dự án cộng đồng ý nghĩa cũng như là sẽ đem những giá trị của Việt Nam vươn xa hơn thế giới.

Và tôi là La Ngọc Phương Anh, một cô gái sinh viên chuyên ngành truyền thông đa phương tiện. Tôi nghĩ mình bén duyên với những hoạt động thiện nguyện bởi từng tham gia những hoạt động ý nghĩa giúp đỡ cho những trẻ em khó khăn cũng như là lan tỏa tinh thần nhân ái qua mạng xã hội.

Và tôi tin rằng không chỉ tôi mà tất cả những người trẻ Việt Nam sẽ luôn luôn học hành không ngừng nghỉ và tạo ra những giá trị, sáng tạo và đột phá để đưa Việt Nam vươn ra khỏi thế giới. Và nếu hôm nay tôi may mắn đạt được danh hiệu, tôi sẽ lan tỏa tiếng nói của mình để có thể đóng góp cho xã hội. Và tôi mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc".

Thí sinh Yến Nhi trả lời: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc có thể đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển của quốc gia sẽ được thể hiện ở 3 hành động như sau:

Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa những giá trị, văn hóa, lịch sử và quảng bá những di sản dân tộc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua những tour du lịch bền vững và nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để có thể góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn đến với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có của Việt Nam.

Và cuối cùng, tôi hy vọng trong tương lai có thể có cơ hội được trở thành một đại sứ du lịch để có thể trở thành chiếc cầu nối, kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam".

Thí sinh Thu Ngân trả lời: "Tôi xin được phép gói gọn trong 6 chữ: Học tập, kế thừa và phát huy. Là một người trẻ, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải luôn gắng sức học tập để làm chủ tri thức và công nghệ. Ngoài ra, còn phải rèn luyện những kỹ năng cứng cỏi để có thể vượt qua những thử thách khó khăn.

Kế thừa là giữ gìn những giá trị tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó có thể phát huy tinh thần văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng lòng nhân ái và lan tỏa hòa bình đến với tất cả mọi người.

Và tôi, Nguyễn Thị Thu Ngân, xin chọn sống có trách nhiệm, dấn thân và cống hiến và cùng với giới trẻ Việt Nam viết tiếp nên những trang kiêu hãnh trong hành trình cất cánh vươn mình của dân tộc".

Thí sinh Thu Trà trả lời: "Là một người trẻ, đặc biệt là một Đảng viên, tôi luôn tự nhắc nhở mình yêu nước không chỉ thể hiện ở cảm xúc, niềm tự hào mà còn ở trách nhiệm và hành động cụ thể.

Trong kỷ nguyên vươn mình hội nhập hôm nay, tôi chọn cách bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Làm việc minh bạch, sống tử tế, học hỏi không ngừng và dám thử sức với những ý tưởng mới.

Hành trình theo học thạc sĩ không chỉ nâng cao tri thức mà còn là cách tôi rèn luyện để trở thành người lãnh đạo có tư duy đổi mới, gắn trách nhiệm cá nhân với lợi ích cộng đồng.

Hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thương mại, tôi chọn khởi nghiệp và đưa sản phẩm Việt Nam ra quốc tế. Đó là khát vọng bởi tôi tin phụ nữ làm kinh tế hôm nay không chỉ khẳng định bản lĩnh trí tuệ mà còn là lực lượng tiên phong góp phần định hình vị thế mới của đất nước trên trường quốc tế. Một thế hệ vươn xa, một dân tộc vươn mình rạng rỡ".

Thí sinh Đinh Y Quyên trả lời: "Trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của dân tộc, thế hệ trẻ không những ước mơ về hòa bình mà còn phải hành động để kiến tạo hòa bình.

Hành động của tôi là bằng tri thức và trách nhiệm. Tôi đang xây dựng dự án trẻ em tự kỷ và bệnh tâm lý trẻ em cùng với các bác sĩ, đồng nghiệp của Khoa Tâm lý và Gia liệu Đại học Y Dược Cần Thơ và đang phát triển dự án này.

Giống như câu nói của Bác Hồ: 'Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình', tôi tin hành động nhỏ này sẽ là sức bật lớn cho dân tộc ngày mai".

