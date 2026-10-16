Á hậu Mai Ngô lần đầu thử sức ở vai trò host cuộc thi "Nhà thiết kế trẻ Việt Nam" 2026. Chương trình năm nay quy tụ 15 thí sinh có nền tảng và xuất thân đa dạng, trong đó có 1 bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Á hậu Mai Ngô được công bố đảm nhận vai trò host chương trình Nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Tại buổi họp báo chiều 16/10, người đẹp thừa nhận chưa có nhiều kinh nghiệm ở vị trí mới nhưng mong muốn truyền cảm hứng, khuyến khích các thí sinh mạnh dạn thử nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm bản sắc riêng trong thiết kế.

Á hậu Mai Ngô lần đầu làm host của "Nhà thiết kế trẻ Việt Nam".

“Với vai trò mới, tôi mong có thể truyền năng lượng tới các bạn thí sinh trong cuộc thi. Mỗi bạn có thể tự do sáng tạo với những thiết kế của mình và tạo dấu ấn sau hành trình này”, Mai Ngô chia sẻ.

Lý giải việc lựa chọn Mai Ngô làm host, đại diện ban tổ chức cho biết các mùa Project Runway Việt Nam trước đây đều mời những người đẹp, nghệ sĩ nổi tiếng đảm nhận vị trí này. Họ không chỉ có sức ảnh hưởng mà còn đại diện cho góc nhìn của khán giả - những người thường xuyên mặc trang phục của nhà thiết kế trong các sự kiện.

Trong khi các giám khảo chuyên môn như Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà và Kelbin Lei đánh giá thiết kế dưới góc độ nghề nghiệp, Mai Ngô sẽ chia sẻ cảm nhận của người mặc, từ sự thoải mái đến tính phù hợp của trang phục trong thực tế.

Một số thiết kế của top 15 thí sinh được trình diễn trong buổi giới thiệu chương trình.

Ở mùa giải 2026, cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam trở lại với một diện mạo mới qua hình thức chương trình truyền hình thực tế. Thông qua chuỗi thử thách ở mỗi tập, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện khả năng, hoàn thiện ý tưởng và định hình rõ ngôn ngữ thiết kế của mình hơn.

Top 15 năm nay quy tụ nhiều gương mặt có thành tích nổi bật trong lĩnh vực thời trang, như thủ khoa các trường đại học Nguyễn Nhật An, Jennifer Phạm, Phạm Khánh Quỳnh. Đáng chú ý, Phạm Thị Nguyên hiện là bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định mang đến màu sắc khác biệt cho cuộc thi. Các thí sinh còn lại cũng đến từ nhiều lĩnh vực như KOL Trần Bảo Nghi, nhà thiết kế trang phục dân tộc Bùi Hoàng Ân, từng đồng hành cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi…

Bà Trang Lê - đại diện ban tổ chức chia sẻ niềm tự hào khi cuộc thi trở lại với cách tiếp cận và tầm nhìn mới. Chứng kiến các thế hệ nhà thiết kế Việt Nam tỏa sáng trên sàn diễn quốc tế, bà tin rằng “đầu tư vào tài năng trẻ chính là đầu tư cho tương lai thời trang Việt Nam”.

Bà Trang Lê cùng ban giám khảo và host của "Nhà thiết kế trẻ Việt Nam".

Không chỉ mở ra cơ hội để những tài năng mới khẳng định bản sắc và dấu ấn sáng tạo, chương trình còn được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho thế hệ kế thừa, góp phần phát hiện và đưa những gương mặt triển vọng đến gần hơn với làng thời trang Việt Nam.

Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà nhận định chất lượng thí sinh cuộc thi ngày càng được nâng cao nhờ sự phát triển của ngành đào tạo thời trang tại Việt Nam những năm qua. NTK - Stylist Kelbin Lei mong muốn tìm kiếm ở thí sinh tinh thần ham học hỏi, không ngừng cập nhật kiến thức nhưng vẫn giữ được bản sắc cá nhân.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng thời trang phải gắn liền với cuộc sống. Theo anh, một nhà thiết kế muốn thành công cần tạo ra những trang phục phù hợp với nhu cầu thực tế, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng và cân bằng giữa ý tưởng sáng tạo với tính ứng dụng.

Clip thí sinh Phạm Thị Nguyên - hiện là bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng mẫu thiết kế

Ảnh, clip: HK, BTC