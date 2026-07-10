Hồi hộp chờ visa vào phút chót

Mai Ngô vừa có buổi gặp mặt truyền thông để chia sẻ về hành trình chinh phục cột mốc sắp đẹp sắp tới. Theo đó, cô cho biết những ngày qua cô áp lực vì thủ tục giấy tờ để sang châu Âu thi đấu gặp trục trặc. May mắn một người bạn trong giới truyền thông hỗ trợ nhờ đó, Mai Ngô kịp có visa chiều ngày 10/7 để lên đường vào ngày 13/7.

Mai Ngô trong sự kiện chiều 10/7.

Cô cho rằng hành trình tại Miss Supranational sẽ dài và gian nan hơn nhiều so với lần đại diện chủ nhà ở Miss Charm 2025, bởi lần này phải di chuyển tới một quốc gia cách Việt Nam khoảng 17 giờ bay, không còn lợi thế sân nhà.

Siết lịch tập trước giờ G

Về quá trình chuẩn bị hình thể, Mai Ngô cho biết mỗi tuần chỉ tập gym khoảng 3 buổi do vừa hoàn thành lịch quay một dự án điện ảnh của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Thay vì tập nặng để tăng cơ, cô ưu tiên các bài tập nhẹ, tác động nhiều nhóm cơ nhằm giữ đường nét cơ thể thon dài khi lên hình.

Hiện vòng eo của cô đạt 64cm, mức nhỏ nhất từ trước đến nay. Với người khác con số này không quá đặc biệt nhưng với tỷ lệ cơ thể của Mai Ngô với vòng 3 là 104cm, đây là kết quả cô không nghĩ mình đạt được.

Mai Ngô cho biết đã rút kinh nghiệm từ lần dùng 1 tiết mục trình diễn mạo hiểm khi đại diện Việt Nam ở Miss Charm. Rút kinh nghiệm, lần này cô chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một tiết mục được tính toán từ góc máy đến hiệu ứng hình ảnh nhưng giữ kín để tạo bất ngờ.

Về việc tìm hiểu đối thủ, Mai Ngô thừa nhận theo dõi hồ sơ người khác vốn là sở trường nhưng gần đây không có nhiều thời gian do bận chuẩn bị cho một dự án dự kiến công bố sắp tới. Cô cho biết đại diện nước khác rất chủ động truyền thông trên mạng xã hội để tạo hiệu ứng trước cuộc thi. Đây là điều Mai Ngô muốn học hỏi và mong người hâm mộ trong nước cùng hưởng ứng để lan tỏa hình ảnh cho đại diện Việt Nam.

Tại sự kiện, Mai Ngô cũng được công bố đảm nhận vai trò giám đốc đối ngoại tại một hệ thống phòng tập thể hình, đánh dấu bước đi mới ngoài lĩnh vực nghệ thuật.

Mai Ngô và nam vương Hàn Việt hài hước đu trend trao sash và vương miện cho nhau:

Ảnh, video: HM