NTK Nguyễn Phúc Tuấn vừa ra mắt Numero 5: Người dấu yêu. Cảm hứng của bộ sưu tập bắt nguồn từ hoa thủy tiên - loài hoa biểu tượng tình yêu của nhà thiết kế và người dấu yêu. Thanh khiết, dịu dàng, lãng mạn, hoa thủy tiên trong bộ sưu tập không chỉ là họa tiết signature mà còn là linh hồn dẫn dắt hành trình cảm xúc: từ hy vọng, đến đau thương, rồi tái sinh.

Những sáng tạo đầy quyến rũ trong bộ sưu tập.

Bộ sưu tập gồm 3 chương: Hy vọng mở ra với gam trắng và pastel nhẹ nhàng, gợi những khoảnh khắc ngọt ngào, thuần khiết ban đầu; Mù sương của thực tại là phần lung linh và sâu sắc nhất, nơi sắc xám mềm như sương bao phủ không gian cảm xúc và Khởi sinh khép lại hành trình bằng sắc vàng và xanh tươi sáng, nơi hoa thủy tiên và những chiếc lá non tượng trưng cho sự sống mới bắt đầu.

Á hậu Quỳnh Anh làm "nàng thơ".

Á hậu Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh, diễn chiếc đầm dài ôm sát thêu họa tiết cố đô Huế đính kết thủ công tỉ mỉ, với hình ảnh lầu son, hoa lá, chim muông xứ Huế được thêu tay bằng chỉ màu rực rỡ trên nền lụa vàng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là NTK quyết định sử dụng 100% chất liệu Việt Nam. Toàn bộ bộ sưu tập được may từ lụa tơ tằm cao cấp bao gồm satin, lụa organza và nhiều dòng lụa đặc biệt khác, không thua kém bất kỳ chất liệu nhập khẩu nào.

NTK quyết định sử dụng 100% chất liệu Việt Nam.

Kỹ thuật đính kết thủ công là linh hồn của toàn bộ bộ sưu tập. Riêng chiếc đầm cưới trong bộ sưu tập đã ngốn đúng 1 tháng thợ thủ công ngồi đan, lộn từng sợi dây, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn có dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn.

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, tốt nghiệp kiến trúc sư và từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình nền tảng thẩm mỹ đặc biệt, hòa quyện kiến trúc, văn hóa Huế và phong cách Đông Tây. Các thiết kế của anh từng được Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và các hoa hậu Bảo Ngọc, Thùy Tiên, Hương Giang lựa chọn và từng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes bởi nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ.

