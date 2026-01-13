Tối 13/01, trang chủ chính thức của Tổ chức Miss Grand International đã đăng tải thông báo xác nhận Nguyễn Hương Giang góp mặt tại cuộc thi MGI All Stars (phiên bản All Stars lần thứ nhất). Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nàng hậu sinh năm 1991 sau khi đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 cuối năm ngoái.

Theo giới thiệu từ MGI, Hương Giang được đánh giá là một trong những nhân vật chuyển giới có sức ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á. Ban tổ chức nhấn mạnh hành trình từ một thí sinh gây chú ý tại Vietnam Idol đến ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hương Giang biểu diễn trong chung kết Miss Cosmo 2025.

Ở tuổi 34, Hương Giang sở hữu bảng thành tích dày đặc trong nhiều vai trò: người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất chương trình truyền hình và hiện là đương kim Miss Universe Vietnam 2025. Việc lựa chọn một gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Hương Giang cho thấy tham vọng của Việt Nam trong việc khẳng định vị thế tại sân chơi All Stars - nơi quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, Hương Giang được đánh giá cao ở vai trò lãnh đạo và khả năng sáng tạo. Cô đứng sau thành công của nhiều chương trình thực tế lớn và là người thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng trong giới giải trí Việt Nam.

Trong bài giới thiệu, MGI nêu rõ: "Hương Giang cam kết sâu sắc trong việc trao quyền cho các cộng đồng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+. Thông qua công việc trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, cô tích cực thúc đẩy sự hòa nhập, đa dạng và cơ hội bình đẳng. Hoạt động vận động của cô tập trung vào việc tăng cường khả năng hiện diện, giáo dục và tạo ra các nền tảng cho phép những tiếng nói chưa được lắng nghe có cơ hội được nhìn thấy và trân trọng".

Thông tin Hương Giang tham gia MGI All Stars ngay lập tức "bùng nổ" trên các diễn đàn sắc đẹp trong nước và quốc tế. Nhiều chuyên gia sắc đẹp nhận định, kinh nghiệm trình diễn ngoại ngữ tốt và tư duy nhạy bén của một nhà sản xuất sẽ là vũ khí sắc bén giúp cô tiến sâu tại cuộc thi.

MGI All Stars là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International, được thiết kế nhằm quy tụ những thí sinh có thành tích nổi bật hoặc có sức ảnh hưởng toàn cầu để cạnh tranh vương miện. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm lớn trong năm 2026.

Hương Giang trình diễn áo tắm ở Miss Universe 2025:

Video: MU