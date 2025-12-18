Raúl Rocha Cantú - chủ sở hữu Miss Universe đã bị Viện kiểm sát Liên bang (FGR) truy nã vì các tội danh bị cáo buộc về tội phạm có tổ chức, nhằm mục đích buôn lậu vũ khí và nhiên liệu.

Theo lệnh bắt giữ mà Latinus tiếp cận được, lệnh bắt đã được một thẩm phán liên bang tại Querétaro phê duyệt vào ngày 15/12/2025.

"Vào lúc 11h45 giờ ngày 15/12/2025, lệnh bắt giữ được ban hành đối với Raúl Rocha Cantú, bí danh 'Raúl Rocha' trong vụ án hình sự 495/2025 về hành vi buôn lậu vũ khí và nhiên liệu", tài liệu nêu rõ.

Ông Raúl Rocha Cantú. Ảnh: Latinus

Các bằng chứng do Viện kiểm sát trình bày cho thấy địa chỉ mà Raúl Rocha cung cấp để liên lạc không phải là nơi sinh sống.

"Bị cáo không có địa chỉ thường trú chắc chắn và không có nơi cư trú cố định tại các bang Mexico, Querétaro và thành phố Mexico. Địa chỉ đã đăng ký được điều tra cho thấy ông ta chưa bao giờ qua đêm ở đó mà đó là một địa chỉ không chính thức được cung cấp để tránh bị các cơ quan chức năng xác định vị trí", lệnh bắt giữ chỉ rõ.

Theo lập luận của Viện kiểm sát, Raúl Rocha Cantú thường xuyên rời khỏi đất nước. "Ông ta liên tục di chuyển từ nước này sang nước khác do đó khả năng cao ông ta sẽ không quay lại lãnh thổ Mexico", FGR khẳng định.

Viện kiểm sát sẽ tiếp tục xác định vị trí của Raúl Rocha Cantú để thực hiện việc bắt giữ về các tội danh, trong khi tung tích của ông vẫn chưa được các cơ quan tư pháp và an ninh xác định.

Minh Dũng

Theo Latinus