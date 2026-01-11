Chiều 11/1, Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2025 - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53.

Thu Ngân là Á hậu 1 cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025, trước đó đã đạt danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2024. Cô gái 22 tuổi quê Cần Thơ sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 85-63-94cm. Trong buổi lễ, Thu Ngân xuất hiện với trang phục dạ hội mang tên Desert flame - Ngọn lửa sa mạc do nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

Á hậu Thu Ngân trong sự kiện.

Bên cạnh đó, trang phục văn hóa Châu Ro cầu mùa của tác giả Phạm Thị Ngọc Trang thuộc team mentor Nguyễn Việt Hùng cũng được công bố sẽ đồng hành cùng Thu Ngân tại đấu trường quốc tế. Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc, lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro với 3 gam màu chủ đạo: đen của đất mẹ, đỏ của lửa và trắng của ánh sáng.

Thu Ngân trình diễn trang phục văn hóa dân tộc:

Trong phần phát biểu, Thu Ngân bày tỏ sự xúc động khi được đại diện cho nhan sắc Việt Nam. Người đẹp cam kết sẽ nỗ lực để lan tỏa nền văn hóa cũng như con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thu Ngân nói tiếng Anh trong sự kiện:

Bà Phạm Kim Dung, Giám đốc quốc gia Miss Intercontinental Việt Nam, đánh giá Thu Ngân là cô gái ít nói nhưng chăm chỉ, tự mình chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Bà nhấn mạnh Thu Ngân có ưu điểm thích thể hiện nét đẹp thanh xuân, thích quay clip và theo kịp các xu hướng mới - điều cần thiết cho thí sinh dự thi hoa hậu.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương với vai trò Giám đốc điều hành Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 chia sẻ ấn tượng về Thu Ngân từ vòng sơ khảo. "Hôm nay, khi thấy Thu Ngân là đại diện Miss Intercontinental Vietnam 2025, tôi thấy đây là một cô gái đã trưởng thành, bản lĩnh, đầy đủ sự tự tin và mang đậm bản sắc Việt Nam", cô nói.

Việt Nam tham gia Miss Intercontinental từ năm 2003 và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý nhất là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiếp đó Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành Á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đạt Á hậu 3 năm 2024. Thu Ngân sẽ thi đấu tại Ai Cập từ ngày 14/1 với đêm chung kết diễn ra ngày 29/1.

Ảnh, video: HM