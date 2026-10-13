Sau khi loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan rộng trên mạng xã hội, Trịnh Mỹ Anh chính thức lên tiếng. Rạng sáng 13/10, người đẹp sinh năm 2003 đăng bài viết dài trên trang cá nhân. "Có những điều khi đã nói ra, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể thu lại như chưa từng tồn tại", cô viết.

Mỹ Anh cho biết đã dành nhiều thời gian nhìn lại sự việc và những lời mình viết trong các đoạn tin nhắn đang bị chia sẻ. Cô hiểu rằng dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, lời nói thiếu suy nghĩ vẫn có thể làm tổn thương người được nhắc đến và khiến công chúng mất lòng tin.

Trịnh Mỹ Anh đạt Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 hôm 2/10. Ảnh: BTC

Trong tâm thư, cô gửi lời xin lỗi tới những ai bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người thấy tổn thương khi đọc các tin nhắn và khán giả từng dành tình cảm, đặt niềm tin vào cô. Cô nói danh hiệu Á hậu 1 là vinh dự, đồng thời nhắc bản thân về trách nhiệm trong lời nói, thái độ với người xung quanh. Theo Mỹ Anh, sự tôn trọng không chỉ thể hiện trước ống kính mà phải bắt đầu từ cách cư xử trong đời thường.

Mỹ Anh nói một lời xin lỗi không thể xóa ngay tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất. Cô cũng không mong mọi người tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng. Việc cần làm lúc này, theo Mỹ Anh, là nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, lắng nghe góp ý. Khép lại bài viết, người đẹp chiêm nghiệm: "Sự trưởng thành không nằm ở việc mình chưa từng mắc sai lầm mà ở cách mình dám đối diện, nhận trách nhiệm và thực sự thay đổi sau sai lầm đó".

Ồn ào bùng lên từ ngày 12/10, khi mạng xã hội lan truyền các đoạn hội thoại được cho là trích từ nhóm chat kín, có nội dung chê bai, bàn tán về một số thí sinh và nhân vật liên quan cuộc thi. Theo một số phân tích, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nằm trong số những người được nhắc đến. Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị cư dân mạng nghi vấn có liên quan. Đến thời điểm Mỹ Anh đăng bài xin lỗi, Quỳnh Anh chưa có phản hồi chính thức.

Cùng ngày 12/10, trang chính thức của Miss Universe Vietnam phát thông báo cho biết ban tổ chức và các bên liên quan đã tiếp nhận phản hồi, đang rà soát, xác minh thông tin để có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp. Đơn vị này chưa công bố kết luận cụ thể.

Sự việc xảy ra chỉ 10 ngày sau đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 tại Hải Phòng với vương miện dành cho Nguyễn Quỳnh Anh, Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1.

Mỹ Anh và Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang:

Minh Phi