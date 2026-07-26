Thôn Đăk Na, xã Đăk Sao - nơi gia đình A Kun sinh sống. Ảnh: Ngọc Chí

Ký ức kinh hoàng nơi “địa ngục trần gian”

Trong cái nắng hanh hao của núi rừng vùng cao, con đường dẫn vào nhà A Kun ở cuối thôn Đăk Na uốn lượn qua những triền đồi với màu xanh của lúa nước và những rẫy cà phê.

Bên hiên ngôi nhà, A Kun không còn rụt rè như cách đây hơn 1 năm mà tôi đã gặp - thời điểm em mới trốn khỏi hang ổ lừa đảo bên Campuchia trở về với gia đình. Em đã mạnh dạn hơn khi kể lại những tháng ngày “địa ngục trần gian”.

Tháng 8/2024, A Kun rời quê hương vào tỉnh Bình Dương làm công nhân, với mong muốn có thu nhập ổn định phụ giúp thêm bố mẹ. 2 tháng sau, em được bạn cùng phòng rủ, có người giới thiệu công việc với mức lương 1.000 USD/tháng.

A Kun theo bạn đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh làm giấy tờ thì bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia.

Với A Kun, gần 6 tháng bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao là những ngày tháng sống trong "địa ngục trần gian”. Ảnh: Ngọc Chí

Khi đưa sang Campuchia, A Kun bị thu điện thoại, giam giữ trong phòng, làm các công việc lừa đảo qua mạng. Do kỹ năng công nghệ thông tin kém, ngôn ngữ, giọng nói đặc trưng của người địa phương nên A Kun không thực hiện được chỉ tiêu mà các đối tượng quản lý giao.

"Ở bên đó, họ giao một ngày mỗi người phải lừa được ít nhất 1 khách nạp tiền vào cái app mà họ làm sẵn. Nếu ai không lừa được thì sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập, chích điện và có người đã chết.Có lúc, thấy người chết em cảm thấy rất hoảng sợ và cũng chỉ biết nhìn thôi, chứ không biết làm gì”, A Kun nói với ánh mắt đượm buồn.

Về đến nhà, em mới tin mình còn sống

Sống trong “địa ngục trần gian”, chịu đựng biết bao đòn roi như chết đi sống lại, trong thâm tâm A Kun và các bạn sẽ tìm mọi cách để trốn thoát ra ngoài.

Ngày 20/2/2025, em và 2 bạn cùng trốn thoát ra ngoài. Người dân ở Campuchia hỗ trợ báo cho lực lượng chức năng của Việt Nam giúp đỡ đưa về địa phương vào ngày 24/2/2025.

Về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ, thấy căn nhà thân thuộc, em hạnh phúc vô cùng và lúc đó mới tin rằng mình còn sống.

Em A Kun kể lại hành trình trốn chạy để về với gia đình. Ảnh: Ngọc Chí

Ngồi bên cạnh con trai A Kun, ông A Sơi cho biết: "Tôi sinh sống ở làng, không đi xa bao giờ nên không biết làm thế nào để tìm được con. May nhờ có lực lượng Công an hỗ trợ đưa cháu về. Khi cháu về, vợ chồng tôi ôm lấy con mà khóc chứ không biết nói gì, cứ nghĩ rằng cháu bỏ mạng ở nơi đất khách quê người”, ông A Sơi xúc động kể.

Bình yên trên mảnh đất quê hương

Những ngày đầu mới trở về, A Kun bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tiếng sập cửa mạnh, một tiếng động lớn hay ánh mắt người lạ cũng khiến em giật mình sợ hãi.

Thấy được được những tổn thương sâu sắc mà em phải gánh chịu, chính quyền địa phương và gia đình đã luôn ở bên cạnh quan tâm, động viên, giúp ổn định tâm lý, trở lại với cuộc sống thường ngày.

Ngoài đi làm công nhân theo thời vụ, A Kun còn phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Ngọc Chí

“Lúc mới về cháu còn sợ hãi lắm, ít nói. Gia đình động viên dần rồi cháu cũng ổn định trở lại. Giờ, ngoài đi làm công nhân theo thời vụ cháu còn phụ bố mẹ làm công việc nhà”, ông A Sơi chia sẻ về sự thay đổi của A Kun.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, cho biết: 3 công dân trên địa bàn xã trước đây được giải cứu đưa về địa phương, chính quyền xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các em hòa nhập với cộng đồng.

“Hiện nay, cuộc sống của A Kun đã ổn định. Nhìn thấy em chăm chỉ lao động, phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, chính quyền địa phương rất phấn khởi và luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để em có cuộc sống ngày một tốt hơn”, ông Thủy cho biết thêm.

Lời cảnh tỉnh từ người trong cuộc

Cuộc sống bình yên đã thực sự trở lại với A Kun dưới mái nhà của bố mẹ nơi bản làng vùng cao. Nhưng đối với em, những tháng ngày tăm tối ở bên kia biên giới sẽ mãi là một bài học đắt giá, nhắc nhở bản thân phải luôn tỉnh táo và vững vàng trước những cám dỗ trên không gian mạng.

Với những gì bản thân đã trải qua, A Kun mong muốn các bạn trẻ hãy tỉnh táo trước những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội. Ảnh: Ngọc Chí

Em A Kun khuyến cáo: Em đã từng trải qua những tháng ngày cùng cực do rơi vào bẫy lừa đảo buôn bán người. Vì vậy, em mong các bạn trẻ hiện nay hãy tỉnh táo trước những lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.

“Nếu có tìm việc làm thì hãy tìm đến những nơi tuyển dụng công khai và làm những công việc ổn định, kiếm tiền từ chính mồ hôi, công sức của mình. Không có việc gì dễ dàng mà họ trả lương cao cho mình”, em A Kun chia sẻ thêm.