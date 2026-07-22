Số vụ việc liên quan đến mua bán người giảm

Tháng 7/2026, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một số đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng để trục lợi. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã bắt giữ Hạng Seo Dũng và Hạng Thị Mua để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân của vụ án là Hạng Thị Ch., sinh năm 2010, trú xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên.

Đối tượng Hạng Thị Mua bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt giữ. Ảnh: Trung Dũng

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, tháng 10/2024, Thào A Kh. (là người cùng bản, có quan hệ họ hàng với nạn nhân Ch.) đã dụ dỗ Ch. qua Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống giàu sang. Kh. sau đó cấu kết với Hạng Seo Dũng và Hạng Thị Mua (2 đối tượng này trú tại xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) lên kế hoạch đưa nạn nhân vượt biên.

Đến tháng 12/2024, Dũng đón Ch. và hướng dẫn nạn nhân làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu Lào Cai sang Hà Khẩu (Trung Quốc). Tại đây, Hạng Thị Mua đã giao nạn nhân cho đối tượng phía Trung Quốc và nhận 90.000 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).

Sau khi thông tin, trao đổi với lực lượng chức năng bên nước bạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã giải cứu thành công nạn nhân Ch...

Lấy lời khai của đối tượng Hạng Seo Dũng. Ảnh: Trung Dũng

Trung tá Nguyễn Thế Anh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - cho biết, qua thống kê theo dõi, các vụ việc liên quan đến mua bán người mà đơn vị đã phá thành công giảm nhiều so với những năm trước.

“Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phá thành công 2 vụ án liên quan đến mua bán người; giải cứu 3 nạn nhân. Trong năm 2025, không có vụ án nào, chỉ tiếp nhận 7 nạn nhân do phía Trung Quốc trao trả. Nạn nhân trong các vụ án này đều là phụ nữ DTTS, ở các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang… bị lừa bán sang Trung Quốc”, Trung tá Thế Anh cho biết thêm.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn

Thống kê của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP Lào Cai, từ năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 3 vụ án liên quan đến mua bán người được BĐBP triệt phá thành công. Có được kết quả này, thời gian qua, BĐBP Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn nội, ngoại biên; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng...

Thực tế cho thấy, số vụ án liên quan đến mua bán người qua biên giới ở Lào Cai đã và đang giảm rất nhiều so với thời gian trước đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng thì loại tội phạm này ngày càng hoạt động tinh vi, gây rất nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, triệt phá.

Tăng cường tuyên truyền để người dân vùng sâu, vùng xa hiểu và nắm được các thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Ảnh: Trọng Bảo

“Theo quy định của Luật Xuất nhập cảnh hiện nay, người đủ 14 tuổi có đủ thủ tục giấy tờ thì được xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu. Lợi dụng quy định này, các đối tượng làm các giấy tờ, thủ tục cho nạn nhân xuất cảnh. Đây là một trong những khó khăn trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này”, Trung tá Thế Anh phân tích.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… để tìm kiếm, dụ dỗ, lừa gạt và mua bán nạn nhân. Đặc biệt là chị em phụ nữ người DTTS ở vùng sâu, vùng xa, do nhận thức hạn chế, ít va chạm xã hội nên rất dễ mắc bẫy.

Các đối tượng cũng lợi dụng các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo cuộc gọi tuyển mộ, hướng dẫn cách thức đi lại cho nạn nhân tự thực hiện hành trình dẫn đến các địa điểm mà đối tượng đã định trước.

"Các đối tượng tạo ra những lời mời gọi hấp dẫn về “việc nhẹ lương cao”, xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm, qua các mối quan hệ tình cảm “ảo” để tiếp cận nạn nhân. Núp bóng dưới vỏ bọc các hoạt động hợp pháp như môi giới hôn nhân, xuất khẩu lao động, du lịch, cho nhận con nuôi để thực hiện hành vi phạm tội… Điều này gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh triệt phá”, Thượng tá Nguyễn Bình Trọng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP Lào Cai thông tin thêm.