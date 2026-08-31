“Đổi đời” nhờ danh hiệu á quân, từng chạnh lòng vì bị chê bai

Vũ Mỹ Ngân sinh năm 1999, quê Quảng Ninh. Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu tự do trước khi bất ngờ giành ngôi Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025.

Danh hiệu Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025 khiến cuộc sống Vũ Mỹ Ngân nhiều thay đổi.

Danh hiệu á quân là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mỹ Ngân. Cô trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn, từ chương trình lớn đến các show thời trang, đồng thời có cơ hội làm việc với nhiều nhà thiết kế trong nước lẫn quốc tế. Có thời điểm, lịch trình của nữ người mẫu dày đặc, một ngày cô có thể trình diễn 2-3 bộ sưu tập.

Đặc biệt, cơ hội cùng Top 3 cuộc thi tham gia Paris Fashion Week giúp Mỹ Ngân có thêm góc nhìn về thời trang và môi trường làm nghề chuyên nghiệp.

“Một năm qua, tôi không cho phép mình nghỉ ngơi mà hoạt động gần như hết công sức để xây dựng từng viên gạch vững vàng cho sự nghiệp”, cô chia sẻ với VietNamNet.

Với Mỹ Ngân, danh hiệu có thể làm thay đổi cuộc sống song chỉ có nỗ lực mỗi ngày mới quyết định cô có thể đi được bao xa.

Mỹ Ngân đã chuyển hẳn vào TPHCM khoảng 2 năm trước, trước khi bước vào nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2025. Trước đó, cô từng học tại Học viện Tài chính và có thời gian hoạt động nghề ở Hà Nội.

Gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, bản thân Mỹ Ngân cũng chưa nghĩ sẽ trở thành người mẫu. Cô đến với nghề từ một cơ duyên tình cờ khi được một người chị trong nghề phát hiện, định hướng và dìu dắt. Tình yêu với sàn diễn lớn lên qua từng trải nghiệm, khiến Mỹ Ngân quyết định nghiêm túc theo đuổi.

Mỹ Ngân từng nhận nhiều chê bai lúc mới vào nghề.

Để có được sự tự tin hiện tại, Mỹ Ngân từng trải qua quãng thời gian không dễ dàng. Những năm đầu bước vào nghề, cô từng bị nhận xét là "quá hiền và nhạt”, thiếu sự gai góc để tạo dấu ấn với khán giả.

Lời nhận xét từng khiến nữ người mẫu chạnh lòng, song về sau lại trở thành động lực để cô nhìn lại chính mình. Mỹ Ngân không chọn cách tạo chiêu trò hay cố gồng lên thành một con người khác. Cô thay đổi từng bước, trau dồi thần thái, sự sắc sảo và tính chuyên nghiệp.

Từng hoài nghi bản thân, chưa vội yêu đương

Trên hành trình phát triển sự nghiệp, Mỹ Ngân không phủ nhận khoảng thời gian yếu đuối. Phía sau hình ảnh bản lĩnh trên sàn diễn, cô từng chông chênh, tự hoài nghi và mất phương hướng khi áp lực dồn nén.

Thay vì để cảm xúc tiêu cực kéo mình xuống, Mỹ Ngân coi đó là khoảng lặng để dừng lại, nạp năng lượng và lắng nghe bản thân. Sau mỗi lần như vậy, cô nhận ra bản thân mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Mỹ Ngân giữ kín chuyện tình cảm, đặt sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu.

Chuyện tình cảm cũng chưa phải điều cô vội vàng tìm kiếm lúc này. Mỹ Ngân cho rằng trước khi bước vào một mối quan hệ, cô muốn bản thân đủ độc lập và làm chủ cuộc sống. Với cô, tình yêu nếu đến nên là sự đồng hành tự nhiên, không phải điều khiến một người phải đánh đổi mục tiêu đang theo đuổi.

“Tôi quan niệm tình yêu là một phần tự nhiên của cuộc sống, khi duyên đến sẽ đón nhận.Một mối quan hệ đẹp nên là nơi để 2 người cùng chia sẻ, nương náu và tái tạo năng lượng sau những ngày bận rộn, thay vì trở thành mục tiêu phải cố gắng kiếm tìm”, cô nói.

Rời khỏi thảm đỏ và sàn diễn, nữ người mẫu trở về với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng. Cô yêu thích trang phục thoải mái, xõa tóc tự nhiên và chiếc đầm mềm mại hay áo thun đơn giản.

Người mẫu là "bánh bèo", nữ tính khi rời sàn diễn.

Sự đối lập ấy theo Mỹ Ngân là cách cô cân bằng cuộc sống. Công việc vốn đã có nhiều ánh đèn, âm nhạc và nhịp chuyển động, nên khi trở về đời thường, cô muốn tìm sự bình dị và dành nhiều thời gian hơn cho nội tâm.

"Hiện điều tôi khao khát nhất là luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Tôi tin rằng, khi mình làm nghề bằng tất cả sự tử tế, nỗ lực và trân trọng thì cơ hội tuyệt vời nhất tự khắc sẽ gõ cửa”, người mẫu chia sẻ kế hoạch.

Vũ Mỹ Ngân cùng bố mẹ dạo phố Hà Nội

Ảnh, clip: NVCC