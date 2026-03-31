Nguyễn Quang Hiếu sinh năm 1999, là thành viên của Dominix - nhóm nhạc thuộc đội ca sĩ Thanh Hà từng đoạt Á quân Giọng hát Việt 2019.

Quang Hiếu và huấn luyện viên Thanh Hà tại cuộc thi Giọng hát Việt 2019.

Ca sĩ ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn tự tin. Năm 2022, Anh tiếp tục tham gia chương trình Vote for five và giành ngôi vị quán quân. Đây là cột mốc giúp Quang Hiếu định hình tên tuổi và theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Sau cuộc thi, ca sĩ nỗ lực làm nghề, ra mắt 1 số dự án nhưng may mắn không mỉm cười. Đỉnh điểm năm 2023, anh gặp những biến cố về công việc lẫn cuộc sống. Việc đối diện với sự kỳ vọng của khán giả và sự bất lực của bản thân khiến anh stress nặng.

Chia sẻ với VietNamNet, Quang Hiếu chia sẻ suốt 7 năm qua, anh làm nhiều công việc để kiếm sống, vừa để duy trì đam mê âm nhạc. Anh đi casting TVC quảng cáo, livestream bán hàng và quay content (sáng tạo nội dung - PV) cho 1 số kênh trên các nền tảng.

Ca sĩ mưu sinh nhiều nghề kiếm sống và theo đuổi đam mê ca hát.

“Với tôi, lao động là vinh quang, tự đứng trên đôi chân của mình không phải là một điều gì đáng xấu hổ. Nhờ khoảng thời gian đó giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều”, Quang Hiếu kể.

Sau quãng thời gian u tối, Quang Hiếu vực dậy bản thân. Anh dần nhận ra giá trị thực sự của một người nghệ sĩ nằm ở hành trình không ngừng phấn đấu, cống hiến cho khán giả và nghệ thuật.

Gần đây, ca sĩ chính thức trở lại khi ra mắt trong nhóm nhạc OGG với nghệ danh HIEU. Bên cạnh anh, đội hình nhóm còn có STEPHEN - quán quân The Next Face 2021; Y.D. - Top 12 Vote For Five 2022 và GUSTY - quán quân Vote For Five 2022.

Các nghệ sĩ trong OGG được xây dựng theo định hướng "all-rounder" - không chỉ biết hát mà còn có khả năng sáng tác, vũ đạo, biểu diễn sân khấu, xây dựng hình ảnh cá nhân và thích nghi nhanh với xu hướng thị trường.

Nhóm vừa giới thiệu sản phẩm đầu tay mang tên FR3SH! - một sản phẩm được xem như tuyên ngôn cho tinh thần của thế hệ nghệ sĩ mới: Trẻ, mới và không ngại thử nghiệm.

Các thành viên nhóm nhạc OGG.

Theo ê-kíp, không dừng ở 1 MV, dự án còn đi kèm chuỗi nội dung được đầu tư: Phim tài liệu hậu trường ghi lại hành trình đào tạo, Single tiếp theo trong khuôn khổ Summer Project, Mixtape tổng hợp dự kiến phát hành vào cuối quý 3/2026.

Nhóm OGG thuộc đơn vị quản lý các nghệ sĩ Thanh Duy, Ái Phương, Mâu Thuỷ, Lamoon… Đại diện nhóm cho biết không ngừng nỗ lực để tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho sự phát triển của ngành nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.

