Nguyễn Thị Thanh Tâm, quê Nha Trang (Khánh Hòa), tốt nghiệp khoa Thanh nhạc - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TPHCM 2019.

Cùng năm, cô tham gia Sao Mai 2019, giành giải Nhất khu vực miền Nam dòng nhạc nhẹ và đoạt á quân chung cuộc toàn quốc.

Tên tuổi Thanh Tâm từng ghi dấu ấn qua một số ca khúc ballad và là gương mặt quen thuộc ở nhiều chương trình truyền hình.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, cô tạm dừng do trải qua nhiều biến cố công việc, gia đình và tình cảm. Có lúc, nữ ca sĩ mất lửa đến mức không còn muốn nghe nhạc.

“Sau vài năm, tôi nhận ra tình yêu dành cho âm nhạc vẫn quá lớn để bỏ cuộc. Lúc vui, tôi tìm đến âm nhạc, lúc buồn, tôi cũng tìm đến nó. Tôi hiểu mình cần thay đổi để bứt phá, thoát khỏi vùng an toàn và thử sức với những điều mới mẻ”, ca sĩ chia sẻ.

Thanh Tâm bật mí đã ấp ủ việc đổi nghệ danh từ nhiều tháng trước là RENA. Tên gọi này mang ý nghĩa “tái sinh” trong tiếng Latin, đúng với tâm niệm của cô về hành trình mới.

Á quân Sao Mai 2019 luôn muốn được tái sinh, sống một phiên bản mới vui tươi, không còn gắn mình với những ca khúc bi lụy. Ngoài ra, nghệ danh RENA cũng dễ nhớ, dễ gần với khán giả nên cô quyết định lựa chọn.

Cùng với việc đổi nghệ danh, nữ ca sĩ còn hé lộ về dự án âm nhạc mới mang tên EUREKA, dự kiến ra mắt vào ngày 5/10.

Nếu trước đây Thanh Tâm quen thuộc với ballad, thì RENA quyết định thử sức với R&B - dòng nhạc giàu tính cạnh tranh và đòi hỏi kỹ thuật.

“Trước đây, khi đi diễn, tôi thường chiều lòng khán giả bằng những ca khúc dễ nghe, coi đó là cách nuôi dưỡng đam mê.

Nhưng sâu bên trong, tôi luôn khát khao làm điều mình thích, khai phá giới hạn bản thân. EUREKA chính là bước đi đầu tiên của tôi để hiện thực hóa điều đó”, ca sĩ trẻ trải lòng.

Sau 6 năm kể từ Sao Mai, RENA cho biết đây không chỉ là sự trở lại đơn thuần mà là một sự toàn tâm toàn ý cho âm nhạc.

Cô muốn mang đến hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung, tự tin, dám bước ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng cạnh tranh ở những dòng nhạc khó.

“Bạn bè tôi đã quen gọi tôi bằng cái tên RENA. Lần này, tôi muốn khán giả cũng biết rằng Á quân Sao Mai 2019 đã tái sinh với một phiên bản mới, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và hết mình với âm nhạc”, RENA khẳng định.

Ảnh, clip: NVCC