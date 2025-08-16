Sao mai Thu Hằng và khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám tối 15/8 tại Hà Nội, Sao mai Thu Hằng mang trong mình niềm hãnh diện kép khi niềm tự hào được nhân đôi.

Bởi không chỉ vinh dự góp mặt cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi của Thủ đô như NSND Tấn Minh, NSND Hoàng Anh Tú, Xuân Hinh, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, nhóm Oplus, Khánh Linh… cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên trong một hoạt động trọng điểm của Thủ đô nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà ngày 15/8 còn đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi cô đăng quang Quán quân dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao mai 2015.

Sao mai Thu Hằng chọn áo dài cách điệu tham gia đêm diễn đặc biệt.

Ca sĩ xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự tự hào, hãnh diện đến mức khó diễn tả bằng lời. Đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm giành Quán quân Sao Mai, tôi được đứng trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hòa giọng cùng anh chị em nghệ sĩ cất lên bài Quốc ca thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là khoảnh khắc khó quên trong hành trình làm nghề.

Tôi hạnh phúc vì được góp tiếng hát vào những ngày tháng đặc biệt của dân tộc và biết ơn khi được hát Quốc ca trong một chương trình ý nghĩa, hùng tráng như Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đúng cột mốc 10 năm sự nghiệp của mình. Thật sự là những giây phút không thể nào quên".

Thu Hằng với tạo hình cô dân quân xinh đẹp.

Trước màn hát Quốc ca đầy xúc cảm, Thu Hằng còn cùng các nghệ sĩ thể hiện liên khúc về những tháng năm hào hùng của Hà Nội trong chiến đấu. Trong đó, Thu Hằng với tạo hình cô dân quân xinh đẹp góp mặt trong hai phần diễn Tiếng gọi thanh niên và Mười chín tháng Tám.

Bên cạnh đó, Thu Hằng cũng tham gia trình diễn ca khúc Ca ngợi Tổ quốc trong “Hồi 5”– phần tái hiện một Hà Nội hào hoa. Cô bày tỏ: “Dù chỉ là một trong hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 nhưng với tôi đây thực sự là một sự trùng hợp đặc biệt mà tôi vô cùng trân quý".

Sao mai Thu Hằng cùng các nghệ sĩ hát "Quốc ca".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 gồm 3 chương, 6 hồi, được dàn dựng công phu, tái hiện những lát cắt tiêu biểu trong chặng đường 80 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.

Từ không khí hào hùng của mùa thu lịch sử với nắng Ba Đình rực rỡ và lời Tuyên ngôn Độc lập vang vọng; đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với trận “Điện Biên Phủ trên không” đầy máu lửa. Tiếp nối là hình ảnh “những chuyến tàu mùa xuân” biểu tượng cho một Hà Nội thanh lịch, hào hoa, vững vàng trên con đường xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hội nhập.

Sao mai Thu Hằng cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" ở hậu trường.

Đỗ Lê

Ảnh: Thắng Phạm